Спецпризначенці "розмотали" ворожу піхоту під час штурму і знищили десятки техніки РФ (відео)

Загалом ліквідували понад 200 окупантів. Також знищено 5 танків, 25 бойових машин, 7 артилерійських систем і 1 РСЗВ та іншу техніку.

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Російську піхоту під час штурму і три десятки броньованої техніки ліквідували на фронті. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Telegram.

Загалом ліквідували понад 200 окупантів. Також знищено 5 танків, 25 бойових машин, 7 артилерійських систем і 1 РСЗВ.

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Втратили російські війська 6 одиниць ППО, 26 ворожих БпЛА, 3 системи радіоелектронної боротьби та розвідки та 69 автомобілів. Знищено одну систему відеонагляду "Муром".

Завдали українські захисники й значних врат окупантам у боєприпасах. Спецпризначенці ліквідували 67 вогневих позицій та укріплень, шість складів з боєприпасами.

"Працюємо далі до повної Перемоги!" – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ

Січеславська бригада 24 листопада показала знищення військ РФ. Українські військові за допомогою безпілотника помітили російську піхоту, бліндаж та УАЗ. Після влучних ударів військові РФ загинули, а техніка вибухнула. Російські окупанти намагаються "вгризтися" в українську землю, зокрема для цього будують бліндажі та маскують військову техніку, проте ворог не зможе сховатися від дронів Січеславських десантників.

На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів. Бійці використали захоплений у ворога дрон і на тривалий час "уповільнили" ним будівництво фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, ЗСУ, як зазначив 24 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, українські війська відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 43 бойових зіткнень і здійснив 762 артобстріли.