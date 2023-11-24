Знищили ЗРК "Бук" та майже 700 росіян: ЗСУ про успіхи на Таврійському напрямку

Як розповідають в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, ЗСУ відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

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Українські воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Впродовж минулої доби, 23 листопада, ЗСУ знищили близько 675 російських окупантів, серед втрат ворога ЗРК "Бук". Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За інформацією станом на 24 листопада, в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку зазначили, що загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 43 бойових зіткнень та здійснив 762 артобстріли.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські військовослужбовці тримають оборону й завдають окупантам значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак", — пише пресслужба.

Ситуація на Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках

Як додають в пресцентрі Сил оборони, Збройні Сили України відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Крім того, росіяни безуспішно вели штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області.

Також ворог вів штурмові дії західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Досягнення українських воїнів

Як розповів Олександр Тарнавський, втрати ворога на напрямку склали 675 осіб. Також він додав, що українські воїни знищили, окрім ЗРК "Бук-М1", 22 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

2 танки;

8 ББМ;

3 артсистеми;

1 ППО;

1 БпЛА;

7 автомобілів.

Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Нагадаємо, 23 листопада Олександр Тарнавський повідомляв, що Збройні сили Російської Федерації розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку. Крім цього, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.