Мінус "Солнцепек": на лівобережжі Херсонщини знищили важку вогнеметну систему росіян (відео)

На окупованій частині Херсонської області українські військові знищили російську 220-мм важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" приблизною вартістю 15 мільйонів доларів.

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Бійці Сил оборони знищили важку вогневу систему ТОС-1А "Солнцепек" на лівобережжі Херсонщині. Відео моменту влучання оприлюднив OSINT-аналітик Cloooud в Х (попередня назва — Twitter).

Повідомляється, що російську 220-мм важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" було підбито 16 листопада.

Знищення вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек"

Що відомо про систему ТОС "Солнцепек"

Важка вогнеметна система — радянська російська система озброєння, призначена для виведення зі строю легкоброньованої та автомобільної техніки. "Солнцепеком" окупанти підпалюють та руйнують будівлі. Система виробляє об'ємний вибух. Знищення цілі відбувається шляхом впливу на неї високої температури, осколків, ударних хвиль і вибухового тиску, яке створюється при масовому застосуванні некерованих реактивних снарядів.

Важка вогнеметная система (ТОС) "Солнцепек" Фото: Генштаб ЗСУ

Приблизна вартість такої зброї оцінюється у 15 мільйонів доларів.

Раніше Фокус писав про наслідки ударів із важких вогнеметних систем ТОС-1. Після вибуху боєприпасу з'являються ударні хвилі. Вони схожі на звукову, але поширюються з надзвуковою швидкістю.

Додамо, що 31 жовтня 103-я ОБр ТрО уразила ще один "Солнцепек". Систему помітили завдяки БПЛА. Після вдалого ураження техніка перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий сірий дим.