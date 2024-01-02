РФ не уничтожила ни один из 39 HIMARS: системы ВСУ ушли из-под огня, — Forbes (фото)

Недавно под Бахмутом россияне впервые обнаружили украинский HIMARS. РСЗО от контрбатарейного огня спасла ее скорость. Но аналитики задаются вопросом, почему пусковая установка вообще оказалась под продолжительным наблюдением дронов.

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США передали Украине 39 мобильных РСЗО HIMARS. Колесные пусковые установки со снарядами М30/31 калибра 227 мм с GPS-наведением стреляют на расстояние порядка 84 км. Это одни из лучших артиллерийских систем Украины и главные цели российских войск. Об этом сообщает Forbes.

Вместе с тем ВС РФ не удается уничтожить хотя бы один HIMARS. Недавно они все же подошли близко, когда российский беспилотник заметил в действии HIMARS.

Украинские HIMARS раздражают российских оккупантов. В одной из недавних серий ударов HIMARS подбили три гаубицы, четыре ракетных установок и машину ПВО.

И когда на этой неделе или чуть ранее российский беспилотник заметил РСЗО HIMARS в Донецкой области, появилась редкая возможность улучшить соотношение сил в том, что касается ракетной техники.

Но, похоже, HIMARS удалось скрыться. Выстрелив ракеты, машина уехала в лес. По сообщениям аналитиков, когда через некоторое время российские ракеты нацелились на ту же лесопосадку, вторичного взрыва не произошло — вероятно, это доказывает, что HIMARS там больше не было.

Россияне действовали недостаточно быстро, чтобы нанести ущерб украинской пусковой установке: время между обнаружением цели и ее поражением было слишком большим.

Это проблема действующих в Украине российских войск. Теоретически цепочка убийств артиллерии РФ быстрая. У бригад и батальонов должны быть свои беспилотники и радары для обнаружения целей, гаубицы и ракетные батареи. В таком случае не пришлось бы привлекать вышестоящих командиров.

Но в условиях реального боя не всегда все происходит согласно схеме управления огнем. Дронов не всегда достаточно, а плохо обученные наводчики не всегда знают, как пользоваться радарами.

Это особенно стало очевидным в первые несколько месяцев после 24 февраля 2022 года.

"Большинство артиллеристов до 24 февраля понятия не имели, как воевать в современных условиях", — писал Максим Фомин, пророссийский блогер.

Россияне впервые обнаружили HIMARS ВСУ Россияне впервые обнаружили HIMARS ВСУ Россияне впервые обнаружили HIMARS ВСУ

Появление HIMARS заставило россиян действовать по-другому. На втором году войны российская артиллерийская боевая цепочка стала более гибкой, считают аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского института вооруженных сил в Лондоне.

Больше подразделений получили беспилотники "Орлан-10". У некоторых артиллерийских батарей есть собственные дроны, и они не зависят от соседних соединений для получения данных о целях.

"Время артиллерийского огня у этих систем небольшое — около трех-пяти минут", — отмечают Рейнольдс и Уотлинг. Но все же этого недостаточно, чтобы догнать быстрый HIMARS.

Во время недавней и, судя по всему, неудачной контрбатарейной охоты украинский HIMARS спасла его скорость.

"Но стоит задаться вопросом, почему пусковая установка вообще оказалась под длительным наблюдением дронов. Где была ПВО Украины?" — отмечают авторы публикации.

Многие украинские ракетные установки сопровождает охрана с переносными ракетами класса "земля-воздух". Если у HIMARS во время недавнего случая и была такая охрана, она не обратила внимания на российский беспилотник, считают аналитики Forbes.

Напомним, что украинский HIMARS уничтожил уже пятый за две недели ЗРК "Бук-М1-2". В ходе разведки операторы 3-го отдельного полка ССО заметили пусковую установку и станцию обнаружения и целеуказания 9С36.

Также сообщалось, что, в Крынках, по словам аналитиков, ВСУ ночью минируют дороги и выводят из строя российскую технику. По утрам дроны добивают ее минами.