РФ не знищила жодного з 39 HIMARS: системи ЗСУ вийшли з-під вогню, — Forbes (фото)

Нещодавно під Бахмутом росіяни вперше виявили український HIMARS. РСЗВ від контрбатарейного вогню врятувала її швидкість. Але аналітики вдаються в питання, чому пускова установка взагалі опинилася під тривалим спостереженням дронів.

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США передали Україні 39 мобільних РСЗВ HIMARS. Колісні пускові установки зі снарядами М30/31 калібру 227 мм з GPS-наведенням стріляють на відстань близько 84 км. Це одні з найкращих артилерійських систем України та головні цілі російських військ. Про це повідомляє Forbes.

Водночас ЗС РФ не вдається знищити хоча б один HIMARS. Нещодавно вони все ж підійшли близько, коли російський безпілотник помітив у дії HIMARS.

Українські HIMARS дратують російських окупантів. В одній із нещодавніх серій ударів HIMARS підбили три гаубиці, чотири ракетні установки та машину ППО.

І коли цього тижня або трохи раніше російський безпілотник помітив РСЗВ HIMARS у Донецькій області, з'явилася рідкісна можливість поліпшити співвідношення сил у тому, що стосується ракетної техніки.

Але, схоже, HIMARS вдалося втекти. Вистріливши ракетами, машина поїхала в ліс. За повідомленнями аналітиків, коли через деякий час російські ракети націлилися на ту саму лісопосадку, вторинного вибуху не сталося — ймовірно, це доводить, що HIMARS там більше не було.

Росіяни діяли недостатньо швидко, щоб завдати шкоди українській пусковій установці: час між виявленням цілі та її ураженням був занадто великим.

Це проблема російських військ, які діють в Україні. Теоретично ланцюжок убивств артилерії РФ швидкий. У бригад і батальйонів мають бути свої безпілотники та радари для виявлення цілей, гаубиці й ракетні батареї. У такому разі не довелося б залучати вищих командирів.

Але в умовах реального бою не завжди все відбувається згідно зі схемою управління вогнем. Дронів не завжди достатньо, а погано навчені навідники не завжди знають, як користуватися радарами. Це стало очевидним у перші кілька місяців після 24 лютого 2022 року.

"Більшість артилеристів до 24 лютого поняття не мали, як воювати в сучасних умовах", — писав Максим Фомін, проросійський блогер.

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Поява HIMARS змусила росіян діяти по-іншому. На другому році війни російський артилерійський бойовий ланцюжок став гнучкішим, вважають аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського інституту збройних сил у Лондоні.

Більше підрозділів отримали безпілотники "Орлан-10". Деякі артилерійські батареї мають власні дрони, і вони не залежать від сусідніх з'єднань для отримання даних про цілі.

"Час артилерійського вогню у цих систем невеликий — близько трьох-п'яти хвилин", — зазначають Рейнольдс і Вотлінг. Але все ж цього недостатньо, щоб наздогнати швидкий HIMARS.

Під час нещодавнього і, судячи з усього, невдалого контрбатарейного полювання український HIMARS врятувала його швидкість.

"Але варто вдатися в питання, чому пускова установка взагалі опинилася під тривалим наглядом дронів. Де була ППО України?" — зазначають автори публікації.

Багато українських ракетних установок супроводжує охорона з переносними ракетами класу "земля-повітря". Якщо у HIMARS під час недавнього випадку і була така охорона, вона не звернула уваги на російський безпілотник, вважають аналітики Forbes.

Нагадаємо, що український HIMARS знищив уже п'ятий за два тижні ЗРК "Бук-М1-2". Під час розвідки оператори 3-го окремого полку ССО помітили пускову установку і станцію виявлення та цілевказівки 9С36.

Також повідомлялося, що, в Кринках, за словами аналітиків, ЗСУ вночі мінують дороги та виводять з ладу російську техніку. Вранці дрони добивають її мінами.