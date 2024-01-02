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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ не знищила жодного з 39 HIMARS: системи ЗСУ вийшли з-під вогню, — Forbes (фото)

Пуск HIMARS
Фото: media.defense.gov | Пуск HIMARS

Нещодавно під Бахмутом росіяни вперше виявили український HIMARS. РСЗВ від контрбатарейного вогню врятувала її швидкість. Але аналітики вдаються в питання, чому пускова установка взагалі опинилася під тривалим спостереженням дронів.

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США передали Україні 39 мобільних РСЗВ HIMARS. Колісні пускові установки зі снарядами М30/31 калібру 227 мм з GPS-наведенням стріляють на відстань близько 84 км. Це одні з найкращих артилерійських систем України та головні цілі російських військ. Про це повідомляє Forbes.

Водночас ЗС РФ не вдається знищити хоча б один HIMARS. Нещодавно вони все ж підійшли близько, коли російський безпілотник помітив у дії HIMARS.

Українські HIMARS дратують російських окупантів. В одній із нещодавніх серій ударів HIMARS підбили три гаубиці, чотири ракетні установки та машину ППО.

І коли цього тижня або трохи раніше російський безпілотник помітив РСЗВ HIMARS у Донецькій області, з'явилася рідкісна можливість поліпшити співвідношення сил у тому, що стосується ракетної техніки.

Але, схоже, HIMARS вдалося втекти. Вистріливши ракетами, машина поїхала в ліс. За повідомленнями аналітиків, коли через деякий час російські ракети націлилися на ту саму лісопосадку, вторинного вибуху не сталося — ймовірно, це доводить, що HIMARS там більше не було.

Росіяни діяли недостатньо швидко, щоб завдати шкоди українській пусковій установці: час між виявленням цілі та її ураженням був занадто великим.

Це проблема російських військ, які діють в Україні. Теоретично ланцюжок убивств артилерії РФ швидкий. У бригад і батальйонів мають бути свої безпілотники та радари для виявлення цілей, гаубиці й ракетні батареї. У такому разі не довелося б залучати вищих командирів.

Але в умовах реального бою не завжди все відбувається згідно зі схемою управління вогнем. Дронів не завжди достатньо, а погано навчені навідники не завжди знають, як користуватися радарами. Це стало очевидним у перші кілька місяців після 24 лютого 2022 року.

"Більшість артилеристів до 24 лютого поняття не мали, як воювати в сучасних умовах", — писав Максим Фомін, проросійський блогер.

Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ Fullscreen
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ Fullscreen
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ Fullscreen
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ
Росіяни вперше виявили HIMARS ЗСУ

Поява HIMARS змусила росіян діяти по-іншому. На другому році війни російський артилерійський бойовий ланцюжок став гнучкішим, вважають аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського інституту збройних сил у Лондоні.

Більше підрозділів отримали безпілотники "Орлан-10". Деякі артилерійські батареї мають власні дрони, і вони не залежать від сусідніх з'єднань для отримання даних про цілі.

"Час артилерійського вогню у цих систем невеликий — близько трьох-п'яти хвилин", — зазначають Рейнольдс і Вотлінг. Але все ж цього недостатньо, щоб наздогнати швидкий HIMARS.

Під час нещодавнього і, судячи з усього, невдалого контрбатарейного полювання український HIMARS врятувала його швидкість.

"Але варто вдатися в питання, чому пускова установка взагалі опинилася під тривалим наглядом дронів. Де була ППО України?" — зазначають автори публікації.

Багато українських ракетних установок супроводжує охорона з переносними ракетами класу "земля-повітря". Якщо у HIMARS під час недавнього випадку і була така охорона, вона не звернула уваги на російський безпілотник, вважають аналітики Forbes.

Нагадаємо, що український HIMARS знищив уже п'ятий за два тижні ЗРК "Бук-М1-2". Під час розвідки оператори 3-го окремого полку ССО помітили пускову установку і станцію виявлення та цілевказівки 9С36.

Також повідомлялося, що, в Кринках, за словами аналітиків, ЗСУ вночі мінують дороги та виводять з ладу російську техніку. Вранці дрони добивають її мінами.