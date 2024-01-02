П'ятий за два тижні: HIMARS знищив ЗРК "Бук-М1-2" росіян під Донецьком (відео)

Під час розвідки оператори 3-го окремого полку ССО помітили пускову установку, а також станцію виявлення і цілевказівки 9С36, що входила до складу комплексу.

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Бійці 14-го окремого полку ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М1-2", який дислокувався в районі тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram-каналі "Бутусов Плюс".

"Це вже п'ятий подібний зенітний ракетний комплекс в активі підрозділу за останні два тижні", — йдеться в публікації.

Пресслужба ССО в Донецькій області 2 січня повідомила, що удар по зенітному ракетному комплексу російських військ завдали за допомогою РСЗВ HIMARS.

Під час розвідки оператори 3-го окремого полку ССО помітили пускову установку і станцію виявлення і цілевказівки 9С36. За словами військових, російський ЗРК призначався для ураження авіації, ракет різного класу, а також надводних і наземних цілей.

Нагадаємо, що після обстрілу в Харкові зросла кількість постраждалих. Представники поліції показали перші хвилини після масованої атаки російських військ. Кадри були зроблені в центрі міста за допомогою дрона. Відомо про 50 поранених.

Також повідомлялося, що після обстрілу Бєлгорода російський президент Володимир Путін пригрозив новими ударами по Україні. За його словами, війська РФ завдають ударів тільки по місцях скупчення українських військовослужбовців.