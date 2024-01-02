В Харкові зросла кількість постраждалих: поліція показала перші хвилини після атаки (відео)

Відомо про 50 постраждалих внаслідок масованого удару по Харкову. У прокуратурі показали кадри з дрона наслідків обстрілу у центрі міста.

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У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу ЗС РФ. Про це 2 січня повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наразі відомо про 50 постраждалих, шестеро з яких — діти. Одна людина загинула внаслідок атаки.

"Всі пожежі ліквідовано. Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень", — додали в ДСНС.

Як повідомляв голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, 12 потерпілих госпіталізовані з уламковими пошкодженнями кінцівок, тулуба, обличчя та голови.

Троє з них перебувають у важкому стані. Ще дев’ятеро — у середньому та легкому.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Пресслужба Харківської обласної прокуратури оприлюднила відео з наслідками ворожого обстрілу. Правоохоронці за допомогою дрона зафіксували руйнування у центрі Харкові.

У патрульній поліції Харківської області показали перші хвилини після атаки ЗС РФ.

"Щоденно Росія цинічно здійснює обстріли Харкова та Харківської області. Терористи вбивають та травмують цивільне населення, знищують інфраструктуру. Тому просимо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися поблизу місць укриття", — зазначили у відомстві.

Росія завдала масованого удару по Харкові: деталі

2 січня ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше шість ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Йдеться про житлову забудову майже у центрі міста.

Як пізніше стало відомо, по центру Харкова влучили ракети "Іскандер-М" та "Кинджал". Один з ударів залишив вирву глибиною шість метрів, інший — воронку діаметром 7,5 метрів.

У Повітряних силах проінформували, що загалом ЗС РФ запустили по Україні 99 ракет. 72 з них вдалося збити. Окрім Харкова під ударом були Київ та область.