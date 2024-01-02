HIMARS знищив російський ЗРК "Бук" на Донбасі: яких втрат зазнав ворог (відео)

Українські військові зафіксували російську техніку за допомогою безпілотного літального апарата. Після влучного удару ЗРК "Бук" і РЛС спалахнули.

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У Донецькій області бійці Сил Спеціальних операцій (ССО) навели вогонь HIMARS на російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М2", у результаті чого ворожу техніку було знищено. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"ССО навели вогонь HIMARS на ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині", — йдеться в повідомленні.

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Оператори третього окремого полку ССО зафіксували ЗРК "Бук" і станцію виявлення та цілевказання 9С36, яка входить до складу комплексу, під час розвідувальних дій. Військові наголосили, що російський ЗРК був призначений для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Бійці ССО навели вогонь ракетного підрозділу Сил оборони на "Бук" і РЛС противника, у результаті професійного коригування й точного вогневого ураження військову техніку було знищено.

Українські військові опублікували відео, на якому показали зафіксовану російську техніку на полі. Після влучного удару по ЗРК "Бук" і РЛС техніка спалахнула, а в небо здійнявся густий дим.

"Ідемо далі!" — заявили в ССО.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що в районі Серебрянського лісництва Луганської області бійці Волинської бригади тероборони відбили російський штурм. У результаті противнику довелося відступити, зазнавши втрат.

Того ж дня на Куп'янському напрямку українські військові знищили російську колону, яка складалася з щонайменше п'яти російських танків. Український БПЛА відстежував рух російської техніки та корегував удари артилеристів ЗСУ.