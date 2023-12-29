ЗСУ вдруге знищили штурмову колону ворога на Куп'янському напрямку (відео)

Із російською штурмовою колоною впоралися бійці бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького разом із побратимами з 14-ї окремої механізованої бригади.

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На Куп'янському напрямку колона російських загарбників не доїхала на штурм. Її рознесли бійці Збройних сил України. Відповідне відео опублікували у Facebook.

Точне місце та час знищення ворожої броньованої техніки не вказано.

На оприлюднених кадрах видно, як ворожа колона з щонайменше п'яти російських танків рухається в апрямку позицій Сил оборони. Вона проїздить повз уже раніше розбиту на цій ділянці дороги російську техніку.

Рух ворожої бронетехніки відстежує з повітря український дрон і корегує удари по них артилеристів ЗСУ.

Зазначається, що з російською штурмовою колоною впоралися бійці бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького разом із побратимами з 14-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, що танкісти ЗСУ розказали про бойову роботу рідкісного командирського танка Т-64БВ-1-К. Командирський танк має посилене бронювання, додаткові засоби спостереження та потужніший двигун.

Раніше повідомлялося, що в Україні налагодили модернізацію танків Т-64 до зразка БВ 2022 року.