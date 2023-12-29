ВСУ второй раз уничтожили штурмовую колонну врага на Купянском направлении (видео)
С российской штурмовой колонной справились бойцы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с побратимами из 14-й отдельной механизированной бригады.
На Купянском направлении колонна российских захватчиков не доехала на штурм. Ее "разнесли" бойцы Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовали в Facebook.
Точное место и время уничтожения вражеской бронированной техники не указано.
На обнародованных кадрах видно, как вражеская колонна из по меньшей мере пяти российских танков движется в направлении позиций Сил обороны. Она проезжает мимо уже ранее разбитой на этом участке дороги российской техники.
Движение вражеской бронетехники отслеживает с воздуха украинский дрон и корректирует удары по ним артиллеристов ВСУ.
Отмечается, что с российской штурмовой колонной справились бойцы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с собратьями из 14-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, что танкисты ВСУ рассказали о боевой работе редкого командирского танка Т-64БВ-1-К. Командирский танк имеет усиленное бронирование, дополнительные средства наблюдения и мощный двигатель.
Ранее сообщалось, что в Украине наладили модернизацию танков Т-64 до образца БВ 2022 года.