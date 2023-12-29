ВСУ второй раз уничтожили штурмовую колонну врага на Купянском направлении (видео)

С российской штурмовой колонной справились бойцы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с побратимами из 14-й отдельной механизированной бригады.

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На Купянском направлении колонна российских захватчиков не доехала на штурм. Ее "разнесли" бойцы Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

Точное место и время уничтожения вражеской бронированной техники не указано.

На обнародованных кадрах видно, как вражеская колонна из по меньшей мере пяти российских танков движется в направлении позиций Сил обороны. Она проезжает мимо уже ранее разбитой на этом участке дороги российской техники.

Движение вражеской бронетехники отслеживает с воздуха украинский дрон и корректирует удары по ним артиллеристов ВСУ.

Отмечается, что с российской штурмовой колонной справились бойцы бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского вместе с собратьями из 14-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что танкисты ВСУ рассказали о боевой работе редкого командирского танка Т-64БВ-1-К. Командирский танк имеет усиленное бронирование, дополнительные средства наблюдения и мощный двигатель.

Ранее сообщалось, что в Украине наладили модернизацию танков Т-64 до образца БВ 2022 года.