Пятый за две недели: HIMARS уничтожил ЗРК "Бук-М1-2" россиян под Донецком (видео)

Во время разведки операторы 3-го отдельного полка ССО заметили пусковую установку, а также станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входившую в состав комплекса.

Related video

Бойцы 14-го отдельного полка ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М1-2", который дислоцировался в районе временно оккупированного Донецка. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram-канале "Бутусов Плюс".

"Это уже пятый подобный зенитный ракетный комплекс в активе подразделения за последние две недели", — говорится в публикации.

Пресс-служба ССО в Донецкой области 2 января сообщила, что удар по зенитному ракетному комплексу российских войск нанесли с помощью РСЗО HIMARS.

В ходе разведки операторы 3-го отдельного полка ССО заметили пусковую установку и станцию обнаружения и целеуказания 9С36. По словам военных, российский ЗРК предназначался для поражения авиации, ракет различного класса, а также надводных и наземных целей.

Напомним, что после обстрела в Харькове возросло количество пострадавших. Представители полиции показали первые минуты после массированной атаки российских войск. Кадры были сделаны в центре города с помощью дрона. Известно о 50 раненых.

Также сообщалось, что после обстрела Белгорода российский президент Владимир Путин пригрозил новыми ударами по Украине. По его словам, войска РФ наносят удары только по местам скопления украинских военнослужащих.