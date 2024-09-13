Спецпризначенці ССО показали, як влаштували засідку на вояк РФ у Курській області (відео)

Бійці на світанку перебралися через місцеву річку і сховалися в кущах, очікуючи на російських солдатів.

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Воїни-спецпризначенці Сил Спеціальних операцій ЗСУ влаштували засідку для росіян в їхньому тилу. Операція пройшла успішно, а ворожа група була виведена з ладу. Про це інформує Командування Сил Спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що це кадри роботи українських спецпризначенців зафільмовані в Курській області. Також у ССО наголосили, що це одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника.

"Під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника. Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених", — йдеться в повідомленні.

На відео бійці ССО на світанку перебираються через річку на надувному човні. На березі вони просуваються вглиб лісонасадження і чекають на противника. В результаті бою троє окупантів було виведено з ладу. З них один ліквідований.

Бойова група ССО України після виконання завдання відступила без втрат.

Нагадаємо, що 13 вересня повідомлялося, що Україні вдалось добитись, щоб командування ЗС РФ перекинуло в Курську область підрозділи ДШВ та морпіхів, які мають допомогти "солянці" зі строковиків та прикордонників.