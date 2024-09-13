Без потенціалу: ЗС РФ проривають оточення в Курській області, — Defense Express (відео)

Українське командування може спробувати в Курській області провести таку саму операцію, як у Херсонській області восени 2022 року, сказав керівник Defense Express Сергій Згурець. Для цього створили загрозу для угрупування ЗС РФ на південному березі річки Сейм.

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Україні вдалось добитись, щоб командування ЗС РФ перекинуло в Курську область підрозділи десантно-штурмових військ та морпіхів, які мають допомогти "солянці" зі строковиків та прикордонників. Ворог почав тиснути на позиції Сил оборони, щоб вийти з "оперативної пастки". Про деталі боїв під Курськом керівник консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів телеканалу "Еспресо".

Згурець пояснив, що ЗС РФ чотири дні тому (приблизно 9 вересня) почали контратакували українські позиції в Курській області. Для цього удвічі збільшили угрупування, яке досі там воювало. Орієнтовне зростання — від 30 до 60 тис. Одна з цілей росіян — визволити підрозділи, які заблоковані на південь від річки Сейм у Глухівському районі. З його слів, на цьому напрямку відбулось кілька локальних атак біля селище Коренево, причому переважно у перший день активізації. Результатів було надто мало, як для застосування такої кількості живої сили.

"Ворог намагався розблокувати ті угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, і проводив наступальні дії. Зараз цей потенціал противника, таке враження, що вичерпався", — пролунало в ефірі.

Прорив в Курській області — Згурець про бої 13 вересня, див. з 8:05

Крім того, експерт уточнив конфігурацію українських сил в Курській області. Він виділи два плацдарми. Перший — місцевість навколо Суджі розмірами 60 на 30 км, другий — біля Глухова розмірами 20 на 40 км. Плацдарм під Глуховим особливий тим, що підрозділи ЗС РФ тут стиснуті з трьох боків: на сході — частини ЗСУ, на півдні — кордон, на заході — також кордон і атаки українських підрозділів.

"[Ситуація — Ред.] прийнятна для реалізації такої ж концепції, яка була в Херсонській області, коли можна заблокувати угрупування російських військ. Одна з цілей контрнаступу РФ на Курському напрямку — це спроба розблокувати забезпечення підрозділів, які там знаходяться в оперативній пастці", — заявив Згурець.

Прорив в Курській області станом на 13 вересня

Зазначимо, 12 вересня аналітики Forbes розповіли про наказ президента РФ Володимира Путіна щодо прориву в Курській області. Очільник Кремля вимагає, щоб російські війська знешкодили Сили оборони України в Курській області до 1 жовтня. Під час перших штурмів росіяни намагались прорватись у село Снагість, біля якого раніше утворився "клин" з українських позицій. Крім того, почались бої на східному фланзі біля села Уланок. Українське командування у звітах не згадує про зміни на цьому відрізку фронту. Лінію зіткнення та бої станом на 13 вересня можна побачити на карті, яку складають на порталі "Радіо Свобода".

Прорив у Курській області — бої станом на 13 вересня (зелені та жовті позначки — атаки ЗСУ, рожеві — ЗС РФ) Фото: Радио Свобода

Тим часом Фокус зібрав інформацію про цілі, які могла мати Україна, прориваючись на російську територію. Президент Володимир Зеленський у одній з вересневих заяв повідомив, що це робилось для поповнення обмінного фонду та для захисту Сумської області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав додаткові цілі: підняття морального духу українців і примус ЗС РФ до перекидання сил з-під Покровська.

Нагадуємо, видання The Financial Times розповіло про спробу прориву російських військ під Курськом, які спробували застати зненацька підрозділ ЗСУ.