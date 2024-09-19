Смогли высадить десант: ВС РФ в Донецкой области для штурма использовали 80 единиц техники
Противник смог продвинуться, ведь использовал большое количество техники на маленьком участке, что дало ВС РФ определенное преимущество. За сегодняшний день отражено 13 из 36 атак оккупационной армии, сообщают в Генштабе.
Российские оккупанты имеют успехи на Кураховском направлении из-за масштабного штурма с использованием десятков единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
"Около 70-80 единиц техники было задействовано сегодня противником на Кураховском и Угледарском направлениях. В зоне ответственности собратьев из 46-й ОАеМБр штурмовали 30 единиц вражеской брони, половина из них была уничтожена. Противник, к сожалению, смог продвинуться, ведь большое количество техники действовало на маленьком участке, что дало п**арам определенное преимущество и они смогли высадить десант в районе Острое — Максимильяновка — Георгиевка", — проинформировал "Алекс".
Он отметил, что бои и дальше продолжаются, а украинские десантники пытаются выбить россиян с позиций, которые тем удалось захватить.
В вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 сентября сообщили, что на Покровском направлении с начала суток ВС РФ при поддержке авиации, осуществили уже 22 попытки потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Миролюбовки, Николаевки, Новогродики и Мариновки. Украинские защитники отбили 16 атак, шесть атак — еще продолжались.
"Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки на Кураховском направлении. За сегодняшний день отбито 13 из 36 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои. На Времовском направлении противник при поддержке авиации 4 раза шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки. Продолжается два боестолкновения", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что в районе Селидово ВС РФ вошли в Горняк и продвинулись в сторону шахты "Селидовская", которая служит "щитом" для подразделений Сил обороны, рассказывают украинские защитники.