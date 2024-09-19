Лютый накат вражеской техники: под Курахово россияне "большим нашествием" пошли на штурм Сил обороны

В районе Селидово ВС РФ вошли в Горняк с северной стороны, также есть продвижение в сторону шахты "Селидовская", которая служит "щитом" для подразделений Сил обороны, рассказывают украинские защитники.

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В Донецкой области ВС РФ усилили штурмы. В частности, на Угледарском и Кураевском направлениях они устраивают "яростные накаты". Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Просто сейчас на Угледарском и Кураховском направлениях лютый накат вражеской техники сразу на зоны ответственности нескольких бригад, большое нашествие. Ребята готовы отбивать", — проинформировал он.

"Алекс" добавил, что продолжаются ожесточенные бои в районе Максимильяновки на Кураховском направлении.

"Очень большое количество брони врага пытается идти на позиции 46-й ОАеМБр, значительно увеличилось количество КАБов на наши позиции. Надеюсь, вечером отчитаются о хороших результатах отраженной атаки", — написал он.

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщает, что в районе Селидово ВС РФ вошли в Горняк с северной стороны, также есть продвижение в сторону шахты "Селидовская", которая служит "щитом" для подразделений Сил обороны, находящихся на этом участке фронта.

"Наши казаки пытались выйти на огневую позицию в окрестностях Мариновки возле трассы Е50, п**ары FPV-дроном подбили наш танчик. Также не утихают бои к северу от Новогродовки, враг пытается улучшить свои тактические позиции, заняв высоты на северном берегу реки Журавка", — написал он.

В утренней сводке Генштаба 19 сентября сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых и наступательных действий РФ у Воздвиженки, Новоалександровки, Красного Яра, Гродовки, Новогродовки, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.

На Кураховском направлении было отбито 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Константиновки и Георгиевки. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Украинского, Дального, и Желанного Первого.

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Катериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Напомним, что 19 сентября сообщалось, что ВС РФ могли продвинуться в селе Георгиевка на Кураховском направлении. Им удалось приблизиться к Курахово еще на 3 км, продвигаясь вдоль притока реки Волчья.