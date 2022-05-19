Нове газове питання: до чого призведе конфлікт із "Газпромом" через транзит газу

Україна оголосила форс-мажор через крадіжки газу на непідконтрольних територіях та зупинила транзит через КС "Новопсков" та ГВС "Сохранівка". Але "Газпром" з форс-мажором не погоджується і вимагає повернути транзит через окуповану територію України.

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Україна та Росія наприкінці 2019 року підписали контракт, згідно з яким "Нафтогаз" бронює для російського "Газпрому" потужності української газотранспортної системи на п'ять років, до 2025 року. Мінімально гарантоване прокачування від "Газпрому" за принципом "качай або плати" становить 65 млрд кубометрів газу в 2020-му році і по 40 млрд у наступні чотири роки. За результатами 2020 року контракт дозволив Україні отримати дохід від транзиту близько $0,5 млрд.

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Україна справно виконувала умови транзитного контракту у тому числі від початку агресії. Аж до середини травня, коли стався інцидент, що може вплинути на транзит російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему.

Форс-мажор чи ні: ОГТСУ зупинив транзит через точку входу "Сохранівка"

Транзитний контракт передбачає дві точки входу для потоку російського газу — це "Суджа" та "Сохранівка", пояснив Фокусу директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Оператор української газотранспортної системи (ОГТСУ) ще на початку квітня говорив про ризики для транзиту газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Сохранівка" через дії окупантів. Через місяць в ОГТСУ все ж таки оголосили про зупинку транзиту газу через "Сохранівку" через втручання окупантів у технологічні процеси, зміну режимів роботи об'єктів ГТС, включаючи несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку.

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"Ми майже три місяці транспортували газ через "Сохранівку", через захоплені ворогом території. Але ми зробили все, щоб труба працювала в ізольованому режимі. Обсяг, який ми отримували в "Сохранівці" на території РФ, йшов транзитом у ГВС "Шебелинка", на нашу контрольовану територію. Цей газ на своєму шляху не подавався до інших газопроводів", — уточнює генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, оператор ГТС був змушений оголосити форс-мажор після повідомлень про те, що система вже не працює ізольовано.

"Якщо цей газ десь пропадає, за нього відповідає Україна. Де-факто Україна розраховувалася б за цю крадіжку. А це суттєві обсяги газу. Це неприпустимо", — категорично заявив Макогон.

Окрім фінансових ризиків, керівник "Оператора ГТС" розповів про загрозу безпеці всієї газотранспортної системи: "ГТС працює як єдиний організм. Створюється тиск, щоб газ транспортувався. Це складне диспетчерське завдання. Якщо починається втручання — хтось сам відкриває крани або запускає компресорні станції, це може створити критичний тиск та ризики вибуху".

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Російський "Газпром" не бачить форс-мажору в ситуації, що склалася, там наполягають, що транзит через ГВС "Сохранівка" і КС "Новопсков" потрібно продовжувати. Україна ж запропонувала "Газпрому" збільшити обсяги транзиту через ГВС "Суджа", так уже робили 2020-го року під час планових ремонтів. Але Росія не скористалася цією пропозицією і просто припинила подачу газу через "Сохранівку".

Таким чином загальні обсяги російського газу, які Україна транспортує до Європи, скоротилися майже на третину.

"З різних причин — очевидно, політичних, "Газпром" не номінує на точку "Суджа" обсяги, які йому дозволяє поточний контракт. Зараз, після припинення транзиту через "Сохранівку", обсяг транзиту становить у середньому 62-65 млн. кубометрів на добу", – каже Роман Ніцович.

Експерти в коментарях Фокусу зазначають — за такої позиції "Газпрому" обсяги транзиту російського газу до Європи незмінно скорочуватимуться.

"У Європу зараз будуть йти менші обсяги, оскільки через "Сохранівку" ОГТСУ пускати транзит не буде точно", — повідомив Фокусу Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. На його думку, Україна ухвалила правильне рішення відмовитися від транзиту через станцію "Сохранівка", оскільки немає гарантій, що підтримуватиметься транзит у необхідних обсягах.

"У нас немає юридичних зобов'язань забезпечувати газовий потік у відносинах з європейськими партнерами. У нас контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом". Розуміючи, що транзитні відносини — це відносини трьох, а не двох учасників, і виходячи з того, що наші партнери допомагають нам у відбитті російської агресії, ми виконуємо свою транзитну місію", — сказав Фокус Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI".

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Роман Ніцович наголошує: є важлива умова контракту "качай або плати".

"Незалежно від фактичних обсягів замовлення та використання потужностей, "Газпром" оплачує замовлені потужності, тобто близько 109 млн кубометрів на добу, що в річному вимірі становить 40 млрд кубометрів. Це — відповідно до того контракту, якого ми неухильно дотримуємося, і вимагаємо того ж від російської сторони", — зазначає Ніцович.

Отже, на даний момент ситуація з транзитом газу вписується в юридичні рамки, зафіксовані в контракті. Ані зменшення обсягів постачання газу російською стороною, ані припинення транзиту через "Сохранівку" не є порушеннями. А от якщо Росія не заплатить, це стане причиною судового позову з боку України, тобто нового арбітражу.

"Там передоплата. Наскільки я пам'ятаю, вони за травень уже заплатили і скоро повинні платити за червень. Я точно не пам'ятаю, бо вони платять "Нафтогазу", а "Нафтогаз" нам", — каже Сергій Макогон.

За його словами, у разі нового арбітражу Україна зможе довести обґрунтованість оголошеного форс-мажору.

"Звичайно, у нас є підтвердження відбору газу на непідконтрольних територіях України. Згідно з існуючим договором навіть факт оголошеної чи неоголошеної війни — це достатня підстава для оголошення форс-мажору. Я думаю, ніхто не заперечуватиме, що у нас триває неоголошена війна", — наголосив Сергій Макогон.