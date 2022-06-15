Росія знову використовує газ у гібридній війні проти Європи — Оператор ГТС України

Керівництво української газотранспортної системи наголошує, що росіяни скоротили постачання газу до Європи задля політичного тиску.

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" виступив із заявою, в якій запевнив, що у зв'язку з обмеженням роботи російського газопроводу "Північний Потік-1" компанія готова надати "Газпрому" додаткові потужності для транспортування газу до Європи.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

У пресслужбі ОДТСУ повідомили, що станом на 15 червня заброньовані й оплачені "Газпромом" потужності української ГТС на точці входу "Суджа" становлять 77,2 млн куб. м газу на добу. Проте фактичний рівень транзиту не перевищує 42 млн куб. м на добу.

"Тобто РФ може використати 35 млн куб м. на добу заброньованих потужностей без будь-яких додаткових дій або витрат", — підкреслили в пресслужбі.

Скільки газу може щодня проходити через "Суджу"

У компанії нагадали, що раніше на точці входу "Збереження" стався форс-мажор. На окупованих територіях Луганської області зафіксували втручання у режим роботи ГТС України, а окупаційна адміністрація почала красти газ. ОДТСУ тоді запропонував "Газпрому" безкоштовно перенести заброньовані потужності обсягом 32,4 млн куб. м на добу з точки з'єднання "Сохранівка" на точку з'єднання "Суджа". Але ж росіяни відмовилися.

"Відповідно до вимог кодексу ГТС України та Третього Енергопакету ЄС, ОДТСУ виставляє на продаж на аукціонній платформі RBP додаткові 15 млн куб. м на добу за точкою з'єднання "Суджа", — повідомили в компанії. — Тому в "Газпрому" є можливість збільшити транзит через Україну на 82,4 млн м3 на добу, що повністю компенсує зменшення обсягів через "Північний Потік-1".

В ОДТСУ наголосили також, що потужність "Суджі" становить майже 244 млн куб. м на добу. Тому, якщо від "Газпрому" надійде відповідне звернення, компанія може тимчасово збільшити обсяги транзиту російського газу в Європу, тим самим повністю компенсуючи зниження обсягів транспортування через "Північний Потік-1".

За словами гендиректора ОДТСУ Сергія Макогона, скорочення постачання газу через цей газопровід на 100 млн куб. м за добу Росія пояснила технічною проблемою з її боку. Макогон вважає, що якщо "Газпром" зацікавлений у репутації надійного постачальника, він має запропонувати вирішення проблеми, наприклад, задіяти доступні газопроводи Польщі чи України. Проте на практиці навіть заброньовані й оплачені потужності української ГТС росіяни використовують лише на 36%.

"Отже, очевидно, питання не в комерції, а в політиці, — упевнений Сергій Макогон. — Газ знову є елементом гібридної зброї Росії та інструментом для політичного тиску на ЄС".

Як "Газпром" пояснив скорочення постачання газу

"Газпром" заявив про те, що зниження на 40% прокачування газу в Німеччину через трубопровід "Північний Потік-1" — вимушений захід. Причиною нібито стали дії компанії Siemens, яка не повернула після ремонту газоперекачувальні агрегати. 12 травня німецький технологічний конгломерат Siemens заявив, що повністю залишає ринок Росії через вторгнення в Україну.

Раніше Фокус докладно розповідав про те, до чого може призвести конфлікт між ОДСТУ та "Газпромом". Опитані експерти тоді припустили, що за такої позиції "Газпрому" обсяги транзиту російського газу до Європи незмінно скорочуватимуться.

Нагадаємо, оператор ГТС України оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через газовимірювальну станцію "Збереження" у травні. Цим маршрутом проходило 24% транзиту російського газу через Україну. "Газпром" із форс-мажором не погодився.