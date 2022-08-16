"Пока есть место для дебатов": Шольц против идеи закрытия границы для граждан РФ
Политик считает, что право въезжать в страны Евросоюза и оставаться там на законных основаниях должны получить те россияне, которые ищут убежище от диктатуры Кремля.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета на въезд граждан России в страны Евросоюза. Об этом заявлении политика написало издание Reuters.
"Пока есть место для дебатов" по поводу такого запрета", — заявил Шольц во время встречи с лидерами скандинавских стран.
Лидер Германии добавил, что запрет на пересечение границ с Евросоюзом не должен усложнять ситуацию тем россиянам, которые из-за своих оппозиционных взглядов вынужденны бежать от диктатуры Владимира Путина.
"Мы понимаем, что есть много людей, которые бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом", — сказал канцлер.
Что этому предшествовало
Власти стран Евросоюза обсуждают идею ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ в рамках готовящегося нового пакета санкций в отношении России.
Вопрос о закрытии Шенгенской зоны для граждан РФ на обсуждение вынесли несколько стран Евросоюза.
Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что гражданам РФ надо ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне.
"В то время, когда Российская Федерация ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это неправильно", – сказала Марин.
Ее поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", – заметила глава эстонского правительства.
"Авиасообщение с Россией закрыто. Пока страны Шенгена выдают визы, бремя несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия. Пришло время прекратить туризм из РФ", – подчеркнула чиновник.
Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал запрет на выдачу россиянам туристических виз в ЕС. Он призвал россиян, которых не устраивает перспектива запрета посещать иностранные государства в туристических целях, адресовать свои жалобы Кремлю и 70% согражданам, поддерживающим полномасштабное вторжение в Украину.
Фокус также писал о том, что в начале августа Литва без разъяснения причин запретила выдачу любых виз гражданам Российской Федерации. Нововведения не будут затрагивать тех россиян, которые планируют посетить страну для участия в похоронах близкого родственника.