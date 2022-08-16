"Поки є місце для дебатів": Шольц проти ідеї закриття кордону для громадян РФ

Політик вважає, що право в'їжджати до країн Євросоюзу та залишатися там на законних підставах мають отримати ті росіяни, які шукають сховку від диктатури Кремля.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти заборони на в'їзд громадян Росії до країн Євросоюзу. Про цю заяву політика написало видання Reuters.

"Поки є місце для дебатів з приводу такої заборони", — заявив Шольц під час зустрічі з лідерами скандинавських країн.

Лідер Німеччини додав, що заборона на перетин кордонів з Євросоюзом не повинна ускладнювати ситуацію тим росіянам, які через свої опозиційні погляди змушені втекти від диктатури Володимира Путіна.

"Ми розуміємо, що є багато людей, які тікають із Росії, тому що вони не згодні з російським режимом", — сказав канцлер.

Що цьому передувало

Влада країн Євросоюзу обговорює ідею ввести заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ в межах нового пакета санкцій, що готується щодо Росії.

Питання про закриття Шенгенської зони для громадян РФ на обговорення винесли кілька країн Євросоюзу.

Так, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що громадянам РФ треба обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.

"У той час, коли Російська Федерація веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно", — сказала Марін.

Її підтримала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Відвідування Європи — це привілей, а не право людини", — зауважила глава естонського уряду.

"Авіасполучення з Росією закрите. Поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії — Фінляндія, Естонія та Латвія. Настав час припинити туризм із РФ", — наголосила чиновниця.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав заборону на видачу росіянам туристичних віз до ЄС. Він закликав росіян, яких не влаштовує перспектива заборони відвідувати іноземні держави з туристичною метою, адресувати свої скарги Кремлю та 70% співгромадян, які підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

Фокус також писав про те, що на початку серпня Литва без роз'яснення причин заборонила видачу будь-яких віз громадянам Російської Федерації. Нововведення не зачіпатимуть тих росіян, які планують відвідати країну для участі у похороні близького родича.