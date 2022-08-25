Вылез на Gepard и пообещал Украине поддержку: Шольц посетил украинские военных в Германии (фото, видео)
Канцлер заявил, что Германия продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения. Он подчеркнул, что наша страна имеет право защищать целостность, независимость и суверенитет.
Канцлер Германии Олаф Шольц побывал в украинских солдат, которые тренируются на зенитными самоходными установками Gepard. Он отметил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину, пишет Bild.
Учения украинских военных проходят на полигоне Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн.
"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", — сказал канцлер Германии.
Также Шольц осмотрел один Gepard и сфотографировался возле него. Он подтвердил, что Германия продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения. Канцлер отметил, что самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т" способны "защищать воздушное пространство целого города".
Напомним, что Германия и Канада согласовали предоставление Украине нового пакета военной помощи, в которую войдут системы противовоздушной обороны и другое вооружение.
Ранее мы сообщали, что недавно немецкие СМИ выяснили, как правительство Германии не соглашается поставлять Украине тяжелое вооружение, в частности, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Шольц опроверг эту информацию и говорил о поставках Вооруженным силам Украины такого оружия, которого нет даже в Бундесвере.