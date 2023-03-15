Женщина била себя молотком, чтобы обвинить мужчин в насилии: теперь ее ждет тюрьма (видео)

В мае 2020 года имя Элеанор Уильямс стало известно благодаря ее публикации нескольких фотографий в социальной сети Фейсбук. На фотографиях были видны гематомы и следы увечий на ее лице и теле. В своем посте девушка утверждала, что некие злоумышленники избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.

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22-летняя Элеанор Уильямс из города Барроу-ин-Фернесс в Англии была приговорена британским судом к 8,5 года тюремного заключения за предъявление ложных обвинений в изнасилованиях и сексуальной эксплуатации, которые стали причиной жестокой травли ее жертв. Об этом сообщает BBC News.

Согласно результатам медэкспертизы, даже те следы побоев, которые обвиняемая продемонстрировала в социальных сетях, были нанесены ею самой. Девушка использовала молоток, который она купила в местном супермаркете.

Женщину их графства Камбрия признали виновной в препятствовании правосудию и лжи о нескольких изнасилованиях, а также о том, что банда сутенеров из стран Азии использовала ее как сексуальную рабыню в соседних городах и за рубежом.

При оглашении приговора судья назвал ее свидетельства "полной выдумкой" и подчеркнул, что в ходе процесса она не проявила никаких признаков раскаяния.

Сама Уильямс продолжала настаивать на своей невиновности, однако выразила сожаление о том, сколько насилия и беспорядков вызвало ее заявление в родном городе.

"Я не говорю, что я виновна, но я знаю, что в некоторых вопросах я поступила неправильно, и мне жаль. Я опустошена из-за неприятностей, которые произошли в Барроу. Если бы я знала, какие последствия повлечет за собой мой пост, я бы никогда его не разместила", — сказала женщина.

Мохаммед Рамзан (второй справа) рассказал в суде, как из-за обвинений девушки против него началась ужасная травля Фото: PA Media

Трое мужчин, которых оклеветала Уильямс, рассказали о попытках покончить с жизнью и преследованиях ее сторонниками. Один из них, Джордан Тренгов, провел 2,5 месяца в тюрьме по обвинению в изнасиловании с использованием ножа. На фасаде его дома появилась надпись "насильник".

Другой, 43-летний бизнесмен Мохаммед Рамзан, получил около 500 сообщений с угрозами об убийстве и вынужден был покинуть город. Уильямс называла его главарем банды, эксплуатировавшей женщин. Еще одним мужчиной был Оливер Гарднер, он столкнулся с девушкой на улице и попросил у нее прикурить. После того как она обвинила его в изнасиловании, в адрес мужнины началась травля, и он оказался в психиатрической клинике из-за попыток покончить с собой.

В мае 2020 года имя Элеанор Уильямс стало известно благодаря ее публикации нескольких фотографий в социальной сети Фейсбук. На фотографиях были видны гематомы и следы увечий на ее лице и теле, включая синяк под глазом и частично отрезанный палец руки. В своем посте, девушка утверждала, что некие злоумышленники, в основном бизнесмены пакистанского происхождения, избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.

Девушка нанесла себе увечья сама, купив для этого молоток в супермаркете Фото: BBC

Свидетельства Уильямс получили широкое распространение в интернете. Активисты, борющиеся с насилием против женщин, начали кампанию "Справедливость для Элли" в поддержку пострадавшей. На страницу кампании в Фейсбуке было подписано более 100 тысяч пользователей со всего мира. Жители Барроу выходили на протесты и совершали самосуд над мужчинами, которых девушка обвинила в насилии.

Во время судебного процесса стало известно, что полиция провела расследование по показаниям Уильямс, которая утверждала, что ее заставили заниматься сексом с несколькими мужчинами в отеле города Блэкпул. Однако полицейские выяснили, что девушка приехала в отель самостоятельно, забронировала номер и купила лапшу быстрого приготовления, которую съела смотря видео на YouTube.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у женщины шесть мобильных телефонов и установили, что она создавала профили в социальных сетях от имени мужчин, которых потом называла своими обидчиками, и публиковала от их имени различные компрометирующие сообщения.

Девушка была приговорена британским судом к 8,5 годам тюремного заключения

Ранее Фокус писал, что мужчина украл секретное оборудование у армии США на $2 млн и вложил их в подпольное казино. Нелегальный оператор азартных игр Натан Николс из штата Техас был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за кражу военных приборов.

Также сообщалось, что суд оправдал мужчину, показавшего средний палец соседу. Канадец Майкл Наккаче подал в суд на своего соседа Нилла Эпштейна. Это произошло после того, тот показал ему непристойный жест в ответ на угрозы и оскорбления.