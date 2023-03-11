"Право, данное Богом": суд оправдал мужчину, показавшего средний палец соседу

Канадец Майкл Наккаче подал в суд на своего соседа Нилла ЭпштейнаЭто произошло после того, тот показал ему непристойный жест в ответ на угрозы и оскорбления.

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В Канаде произошел конфликт между соседями, в результате которого Майкл Наккаче оскорбил своего соседа Нилла Эпштейна. В ответ на обидные высказывания, Эпштейн показал средний палец своему соседу, что привело к тому, что он был вызван в суд. Об этом сообщает The Guardian.

По словам свидетелей, ссору начал Майкл Наккаче, он с ручной дрелью в руках оскорблял и даже угрожал другому мужчине.

Не став терпеть подобные издевательства Нилл Эпштейн ответил "отвали" и удаляясь, поднял средний палец в сторону него. В этот же день полиция приехала к его дому и арестовала мужчину по обвинению в угрозе убийства. Однако судья Деннис Галиатсатос заметил, что ответ "отвали" не является достаточным основанием для звонка в 911.

Дело против Нилла Эпштейна, который был обвинен в преследовании соседа, было закрыто судом. Судья остро критиковал поведение соседей, считая, что их конфликт был вызван "незначительными, повседневными проблемами".

Раньше Наккаче уже обвинял Эпштейна в нападении на его родителей в марте 2021 года, Фото: The Canadian Press

"Чтобы было совершенно ясно, показать кому-то палец не является преступлением. Подбросить пресловутую птицу — это данное Богом, закрепленное в хартии право, которое принадлежит каждому чистокровному канадцу", — заявил судья.

Галиатсатос отметил, что показывание кому-либо среднего пальца не является уголовным преступлением.

Наккаче ранее обвинял Эпштейна в нападении на его родителей в марте 2021 года, тогда судья отклонил первое обвинение.

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