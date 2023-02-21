"Нервное напряжение": директор немецкого балета извинился за "грязное нападение" на журналистку (фото)

Руководитель балета Марко Гекке принес искрение извинения газетному критику Вибке Хюстер, которому накануне размазал собачьи фекалии по лицу из-за разгромного отзыва на представление.

Related video

Во вторник, 21 февраля, руководитель немецкого балета Марко Гекке принес публичные извинения за то, что размазал собачьи фекалии по лицу газетного критика Вибке Хюстер, чьи рецензии он не одобрял. Об этом сообщает Huffpost.

Марко Гекке был отстранен от должности руководителя балета в Ганноверской государственной опере после инцидента, произошедшего в выходные дни. В понедельник руководство театра призвало его принести "исчерпывающие извинения" и объясниться.

"Я хотел бы искренне извиниться перед всеми заинтересованными лицами, в первую очередь перед госпожой Хюстер, за свой абсолютно неприемлемый поступок. Оглядываясь назад, я ясно осознаю, что это был позорный поступок в горячке момента и чрезмерная реакция", — сказал Гекке в письменном заявлении.

Однако он добавил, что СМИ пора "переосмыслить определенную форму деструктивных и обидных репортажей, которые наносят ущерб всему культурному сектору", и раскритиковал журналистку за "часто неприятные отзывы".

В качестве причины своего поступка балетмейстер указал на "нервное напряжение", вызванное двумя премьерами, прошедшими к ряду.

После инцидента сотрудник пресс-службы оперного театра помог журналистке вымыть лицо, после чего она заявила на Гекке в полицию.

Напомним, ранее Фокус писал, что Марко Гекке столкнулся с Вибке Хюстер в театре Nederlands Dans, разгневанный ее вердиктом по поводу предыдущего представления, достал пакет с экскрементами и размазал его по лицу журналистки.

Также сообщалось, что народную артистку РФ Лию Ахеджакову сняли с репертуара театра "Современник" за антивоенную позицию.