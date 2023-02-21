"Нервова напруга": директор німецького балету перепросив за "брудний напад" на журналістку (фото)

Керівник балету Марко Гекке попросив виачення в газетної критикині Вібке Гюстер, якій перед цим розмазав собачі фекалії по обличчю через розгромний відгук на виставу.

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У вівторок, 21 лютого, керівник німецького балету Марко Гекке перепросив за те, що розмазав собачі фекалії по обличчю газетної критикині Вібке Гюстер, чиї рецензії він не схвалював. Про це повідомляє Huffpost.

Марка Гекке усунули з посади керівника балету в Ганноверській державній опері після інциденту, що стався у вихідні дні. У понеділок керівництво театру закликало його "ґрунтовно перепросити" й порозумітися.

"Я хотів би щиро перепросити в усіх зацікавлених осіб, насамперед у пані Гюстер, за свій абсолютно неприйнятний учинок. Оглядаючись назад, я ясно усвідомлюю, що це був ганебний учинок в гарячці моменту та надмірна реакція", — сказав Гекке в письмовій заяві.

Однак він додав, що ЗМІ настав час "переосмислити певну форму деструктивних і образливих репортажів, які завдають шкоди всьому культурному сектору", і розкритикував журналістку за "часто неприємні відгуки".

Як причину свого вчинку балетмейстер вказав "нервову напругу", викликану двома прем'єрами, що пройшли підряд.

Після інциденту співробітник пресслужби оперного театру допоміг журналістці вимити обличчя, після чого вона заявила на Гекке в поліцію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Марко Гекке зіткнувся з Вібке Хюстер у театрі Nederlands Dans, розгніваний її вердиктом з приводу попередньої вистави, дістав пакет із екскрементами та розмазав їх по обличчю журналістки.

Також повідомлялося, що народну артистку РФ Лію Ахеджакову зняли з репертуару театру "Сучасник" за антивоєнну позицію.