Директор німецького балету "розмазав фекалії по обличчю критикині" після поганої рецензії, — ЗМІ

Марко Гекке зіткнувся з Вібке Гюстер у театрі Nederlands Dans, розгніваний її вердиктом щодо попередньої вистави, дістав пакет із екскрементами та розмазав їх по обличчю журналістки.

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Керівника провідної німецької балетної трупи відсторонили від посади, і зараз він перебуває під слідством поліції після того, як нібито вимазав обличчя критикині екскрементами свого собаки на прем'єрі його нової вистави після того, як вона назвала одну з його постановок "нудною" та "розрізненою". Про це в понеділок, 13 лютого, пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), на яку працює критикиня.

Інцидент відбувся ввечері 11 лютого в театрі Nederlands Dans, що в Гаазі. Марко Гекке, керівник балетної трупи Ганноверської державної опери, зіткнувся з критикинею Вібке Гюстер під час антракту його балетної постановки.

Гекке нібито почав ображати критикиню, після чого дістав з кишені пакет із собачими фекаліями та розмазав вміст їй по обличчю. У заяві газети йдеться, що Гекке "висловив свою лють" через рецензію Гюстер, опубліковану в суботу в FAZ, на його спектакль "У голландській горі".

Що такого написала критикиня Вібке Гюстер?

Критикиня порівняла перегляд із пасивним спостереженням за морем "за склом, коли ви залишаєтеся сидіти в теплі, дивлячись на зимовий пляж у перманентному стані пенсіонера".

"Під час перегляду вистави чергується стан, коли людина почувається божевільною та вбитою нудьгою", — написала Гюстер.

Що відомо про Марко Гекке

50-річний Гекке, який здобув освіту в Королівській консерваторії в Гаазі, є директором балетної трупи Ганновера з 2019 року. Його домашня такса, Густав, як пише німецьке ЗМІ, знаменитий сам по собі, він завжди супроводжує його — одного разу він обідав у Парижі з принцесою Монако Кароліною, яка є шанувальницею цієї породи.

Німецькі ЗМІ повідомили, що фекалії в сумці, використані в можливому нападі, були "зроблені" Густавом лише за кілька хвилин до цього.

Сам Гекке висловився щодо свого нападу на критикиню та заявив, що шокований своєю ж поведінкою.

"Я думаю, що вибір засобів був не супер, абсолютно. У суспільстві точно не визнають і не поважають, якщо людина вдається до таких засобів. І ще я людина, яка ніколи не робила нічого подібного, тож, звичайно, я теж трохи шокований", — сказав Гекке.

У Мінкультури вибачилися

Водночас міністр культури Нижньої Саксонії Фалько Морс вибачився перед журналісткою, яка зазнала нападу.

"Поведінка абсолютно неприйнятна, а напад огидний. Ми обговоримо подальші наслідки з Державним театром. Як голова наглядової ради я висловлюю своє співчуття журналістці Вібке Гюстер і приношу свої вибачення", — сказав Морс.