Директор немецкого балета "размазал фекалии по лицу критика" после плохой рецензии, — СМИ

Марко Гекке столкнулся с Вибке Хюстер в театре Nederlands Dans, разгневанный ее вердиктом по поводу предыдущего представления, достал пакет с экскрементами и размазал его по лицу журналистки.

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Руководитель ведущей немецкой балетной труппы был отстранен от должности и находится под следствием полиции после того, как якобы вымазал лицо критика экскрементами своей собаки на премьере его нового спектакля после того, как она назвала одну из его постановок "скучной" и "разрозненной". Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), на которую работает критик.

Инцидент имело место вечером 11 февраля в стенах театра Nederlands Dans, что в Гааге. Марко Гекке, руководитель балетной труппы Ганноверской государственной оперы столкнулся с критиком Вибке Хюстер во время антракта его балетной постановки.

Гекке якобы принялся оскорблять критика, после чего достал из кармана пакет с собачьими фекалиями и размазал содержимое ей по лицу. В заявлении газеты говорится, что Гекке "выразил свою ярость" по поводу рецензии Хюстер, опубликованного в субботу в FAZ, на его спектакль "В голландской горе".

Что такого написала критик Вибке Хюстер?

Критик сравнила просмотр с пассивным наблюдением за морем "за стеклом, оставленным сидеть в тепле, глядя на зимний пляж в перманентном состоянии пенсионера".

"При просмотре спектакля чередуется состояние, когда человек чувствует себя безумным и убитым скукой", — написала Хюстер.

Что известно о Марко Гекке

50-летний Гекке, получивший образование в Королевской консерватории в Гааге, является директором балетной труппы Ганновера с 2019 года. Его домашняя такса, Густав, как пишет немецкое СМИ, знаменит сам по себе, он всегда сопровождает его — однажды он обедал в Париже с принцессой Монако Каролиной, которая является поклонницей этой породы.

Немецкие СМИ сообщили, что фекалии в сумке, использованной в предполагаемом нападении, были "сделаны" Густавом всего за несколько минут до этого.

Сам Гекке высказался по поводу своего нападения на критика и заявил, что шокирован своим же поведением.

"Я думаю, что выбор средств был не супер, абсолютно. В обществе точно не признают и не уважают, если человек прибегает к таким средствам. И еще я человек, который никогда не делал ничего подобного, так что, конечно, я тоже немного шокирован", — сказал Геке.

В Минкультуры попросили прощения

Тем временем министр культуры Нижней Саксонии Фалько Морс принес извинения журналисту, подвергшемуся нападению.

"Поведение совершенно неприемлемо, а нападение отвратительно. Мы обсудим дальнейшие последствия с Государственным театром. "Как председатель наблюдательного совета я выражаю свое сожаление журналистке Вибке Хюстер и приношу свои извинения", — сказал Морс.