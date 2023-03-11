"Право, дане Богом": суд виправдав чоловіка, який показав середній палець сусідові

Канадець Майкл Наккаче подав до суду на свого сусіда Нілла Епштейна. Це сталося після того, як той показав йому непристойний жест у відповідь на погрози та образи.

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У Канаді стався конфлікт між сусідами, внаслідок якого Майкл Наккаче образив свого сусіда Нілла Епштейна. У відповідь на образливі висловлювання, Епштейн показав середній палець своєму сусідові, що призвело до того, що його викликали до суду. Про це повідомляє The Guardian.

За словами свідків, сварку почав Майкл Наккаче, він із ручним дрилем у руках ображав і навіть погрожував іншому чоловікові.

Не ставши терпіти подібні знущання, Нілл Епштейн відповів "відвали" і віддалившись, підняв середній палець у бік нього. Цього ж дня поліція приїхала до його будинку та заарештувала чоловіка за звинуваченням у погрозі вбивства. Однак суддя Денніс Галіатсатос зауважив, що відповідь "відвали" не є достатньою підставою для дзвінка у 911 році.

Справа проти Нілла Епштейна, якого було звинувачено у переслідуванні сусіда, було закрито судом. Суддя гостро критикував поведінку сусідів, вважав, що їхній конфлікт був викликаний "незначними, повсякденними проблемами".

Раніше Наккаче вже звинувачував Епштейна у нападі на його батьків у березні 2021 року, Фото: The Canadian Press

"Щоб було зрозуміло, показати комусь палець не є злочином. Підкинути горезвісного птаха — це дане Богом, закріплене в хартії право, яке належить кожному чистокровному канадцеві", — заявив суддя.

Галіатсатос зазначив, що показати комусь середнього пальця не є кримінальним злочином.

Як раніше звинувачував Епштейна в нападі на його батьків у березні 2021 року, тоді суддя відхилив перше звинувачення.

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