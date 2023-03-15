Жінка била себе молотком, щоб звинуватити чоловіків у насильстві: тепер на неї чекає в'язниця (відео)

У травні 2020 року ім'я Елеанор Вільямс стало відоме завдяки її публікації кількох фото у соціальній мережі фейсбук. На фото були видно гематоми та сліди каліцтв на її обличчі та тілі. У своєму дописі дівчина стверджувала, що деякі зловмисники б'ють її і змушують відвідувати секс-вечірки.

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22-річну Елеанор Вільямс із міста Барроу-ін-Фернесс в Англії було засуджено британським судом до 8,5 років ув'язнення за пред'явлення хибних звинувачень у зґвалтуваннях і сексуальній експлуатації, які стали причиною жорстокого цькування її жертв. Про це повідомляє BBC News.

Згідно з результатами медекспертизи, навіть ті сліди побоїв, які обвинувачена продемонструвала у соціальних мережах, були завдані нею самою. Дівчина використала молоток, який вона купила у місцевому супермаркеті.

Жінку з графства Камбрія визнали винною у перешкоджанні правосуддю та брехні про кілька зґвалтувань, а також про те, що банда сутенерів із країн Азії використовувала її як сексуальну рабиню в сусідніх містах і за кордоном.

Під час оголошення вироку суддя назвав її свідчення "суцільною вигадкою" і підкреслив, що під час процесу вона не проявила жодних ознак каяття.

Сама Вільямс продовжувала наполягати на своїй невинності, проте висловила жаль про те, скільки насильства та заворушень викликало її заяву в рідному місті.

"Я не кажу, що я винна, але я знаю, що в деяких питаннях я вчинила неправильно, і мені шкода. Я спустошена через неприємності, що сталися в Барроу. Якби я знала, які наслідки спричинить мій допис, я б ніколи його не розмістила", — сказала жінка.

Мохаммед Рамзан (другий праворуч) розповів у суді, як через звинувачення дівчини проти нього почалося жахливе цькування Фото: qeen-mask

Троє чоловіків, яких оббрехала Вільямс, розповіли про спроби покінчити із життям і переслідування його прихильниками. Один із них, Джордан Тренгов, провів 2,5 місяці у в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні з використанням ножа. На фасаді його будинку з'явився напис "ґвалтівник".

Інший, 43-річний бізнесмен Мохаммед Рамзан, отримав майже 500 повідомлень з погрозами про вбивство та змушений був покинути місто. Вільямс називала його ватажком банди, яка експлуатувала жінок. Ще одним чоловіком був Олівер Гарднер, він зіткнувся з дівчиною на вулиці та попросив у неї прикурити. Після того, як вона звинуватила його в зґвалтуванні, на адресу чоловіка почалося цькування, і він опинився в психіатричній клініці через спроби накласти на себе руки.

У травні 2020 року ім'я Елеанор Вільямс стало відоме завдяки її публікації кількох фото у соціальній мережі фейсбук. На фото були видно гематоми та сліди каліцтв на її обличчі та тілі, враховуючи синець під оком і частково відрізаний палець руки. У своєму дописі дівчина стверджувала, що деякі зловмисники, переважно бізнесмени пакистанського походження, б'ють її і змушують відвідувати секс-вечірки.

Дівчина завдала собі каліцтва сама, купивши для цього молоток у супермаркеті Фото: trump

Свідчення Вільямс набули широкого поширення в інтернеті. Активісти, які борються із насильством проти жінок, розпочали кампанію "Справедливість для Еллі" на підтримку постраждалої. На сторінку кампанії у фейсбуці було підписано понад 100 тисяч користувачів з усього світу. Жителі Барроу виходили на протести та чинили самосуд над чоловіками, яких дівчина звинуватила у насильстві.

Під час судового процесу стало відомо, що поліція провела розслідування за свідченнями Вільямс, яка стверджувала, що її змусили займатися сексом із кількома чоловіками у готелі міста Блекпул. Однак поліцейські з'ясували, що дівчина приїхала в готель самостійно, забронювала номер і купила локшину швидкого приготування, яку з'їла дивлячись відео на YouTube.

Співробітники правоохоронних органів виявили у жінки шість мобільних телефонів та встановили, що вона створювала профілі в соціальних мережах від імені чоловіків, яких потім називала своїми кривдниками, та публікувала від їхнього імені різні компрометувальні повідомлення.

Дівчина була засуджена британським судом до 8,5 років ув'язнення

Раніше Фокус писав, що чоловік вкрав секретне обладнання в армії США на $2 млн і вклав їх у підпільне казино. Нелегального оператора азартних ігор Натана Ніколса зі штату Техас засудили до 27 місяців тюремного ув'язнення за крадіжку військових приладів.

Також повідомлялося, що суд виправдав чоловіка, який показав середній палець сусідові. Канадець Майкл Наккаче подав до суду на свого сусіда Нілла Епштейна. Це сталося після того, як той показав йому непристойний жест у відповідь на погрози та образи.