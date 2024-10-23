Читають думки одна одної: сестри-близнючки встановили два світових рекорди (фото)

Наемі та Олена Штумп зі Швейцарії потрапили у Книгу рекордів Гіннеса. Сестри зізнаються, що для цього їм знадобилось багато практики та самовіддачі.

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14-річні сестри-близнючки зі Швейцарії, Наемі та Олена Штумп, мають унікальний талант до синхронного катання на роликових ковзанах. Нещодавно дівчата встановили два світові рекорди на вертикальній рампі розміром 3,9 метра, зокрема виконали найбільшу кількість синхронних трюків на ковзанах за 30 секунд (11) та одну хвилину (21). Про це пише офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

Секрет успіху

Коли сестер запитали про секрет їхніх надзвичайних досягнень, вони пояснили, що навчились читати думки одна одної: "Потрібно розуміти, що робить інша людина, навіть не спілкуючись з нею. Той, хто краще володіє трюком, пристосовується до іншого".

Рекордсменки кажуть, що освоєння складних трюків вимагає величезної кількості практики та самовіддачі.

"Ми багато тренуємося, щоб виконувати трюки з однаковою швидкістю і на однаковій висоті", — додають вони.

Рекордсменки кажуть, що освоєння складних трюків вимагає величезної кількості практики та самовіддачі Фото: Naemi & Alena Stump | Instagram

Колись сестри Штумп думали, що встановлення світового рекорду є недосяжною мрією, зокрема шлях до успіху для Олени був особливо складним, оскільки у віці двох років у неї діагностували пухлину мозку, що спричинила постійні головні болі та проблеми з пам'яттю.

"Вона постійно забувала порядок виконання трюків", — пояснює Наемі.

Щоб подолати цю проблему, близнючки тижнями тренувалися разом, це дозволило краще запам'ятовувати послідовність рухів.

Унікальний талант

Наемі та Олена не лише рекордсменки на роликових ковзанах. Вони захоплюються й іншими видами спорту, зокрема фристайлом, скейтбордингом та вільним катанням на ковзанах та роликах. Окрім того, у п’ятирічному віці спортсменки приєдналися до місцевого хокейного клубу й продовжили змагатися як на національних, так і на міжнародних турнірах.

"Наважтесь зробити те, що ви вважаєте неможливим. Ніколи не здавайтеся й завжди намагайтеся вдосконалюватися", — звертаються сестри до всіх молодих людей, які шукають себе.

Наемі та Олена Штумп майже весь час тренуються Фото: Naemi & Alena Stump | Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Пратьякша Віджая з Індії отримав роботу своєї мрії, хоча йому було лише 5 років. Хлопчика визнали наймолодшим у світі інструктором з йоги чоловічої статі.

Крім того, 16-річний велетень Ерік Кілберн-молодший з Гудріча, містечка з населенням близько 2 000 мешканців в американському штаті Мічиган, здобув два титули в Книзі рекордів Гіннеса. Жоден підліток у світі не має більших рук та ніг, аніж він — 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно.