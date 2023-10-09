Погибнут все. Вероятность вымирания человечества в этом столетии 1 к 6: что это значит

Исследователи рассказали, как понимать прогноз о том, что человечество может погибнуть уже к 2100 году.

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В 2020 году философ из Оксфорда Тоби Орд опубликовал книгу "Пропасть", в которой говорится о риске вымирания человечества. Примечательно, что автор оценил вероятность "экзистенциальной катастрофы" нашего вида уже в этом столетии как 1 к 6, пишет Science Alert.

Это вполне конкретная цифра и она весьма тревожная. Тогда заявление Орда попало в заголовки газет, а после его то и дело цитировали исследователи и представители правительств разных стран. Однако исследователей интересует, откуда взялась эта столь конкретная цифра?

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По словам профессора науки о данных в Университете Бонда Стиваена Стерна, трудно не согласиться с тем, что в ближайшие десятилетия человечество ждут весьма не радужные перспективы: от изменения климата, ядерного оружия и биоинженерных патогенов до неконтролируемого искусственного интеллекта и крупных астероидов.

По словам Стерна, наиболее любопытным в этой истории является точная вероятность вымирания человечества. Откуда оно взялось? И что на самом деле означает? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо ответить еще на один: что такое вероятность?

Традиционный взгляд на вероятность называется частностью и получил свое название от игры в кости и карты. Стерн отмечает, что традиционная вероятность в действительности зависит от наблюдений и процедуры. Чтобы ее вычислить, необходимо иметь набор повторяющихся событий, на которых можно основывать свою оценку.

Однако вероятность вымирания человечества в действительности будет разовой — если такое событие произойдет, повторение, увы, будет разовым. Однако, по словам Стерна, можно найти некоторые параллельные события, на которых можно поучиться. В книге Орда автор говорит о ряде потенциальных событиях вымирания, некоторые из которых потенциально можно изучить в свете истории.

Например, ученые могут оценить вероятность столкновения астероида с Землей, который уничтожит все живое на планете. Для этого потребуется изучить количество подобных камней, которые столкнулись с Луной за всю ее историю. Еще в прошлом году французский ученый Жан-Марк Салотти рассчитал эту вероятность — он пришел к выводу, что в следующем столетии уровень вымирания достигнет примерно 1 к 300 миллионам.

Стерн отмечает, что подобная оценка таит в себе неопределенность, однако она также подкреплена чем-то, приближающимся к соответствующему расчету частоты. В то же время Орд оценивает риск вымирания от астероида в один на миллион, хотя и отмечает значительную степень неопределенности.

Впрочем, существует еще один подход к теории вероятности, он меньше фокусируется на самих событиях и больше на том, что мы знаем, ожидаем от них или верим в них. Простыми словами, этот подход рассматривает вероятности как своего рода ранговую систему. С этой точки зрения конкретное число, присвоенное вероятности, не следует брать напрямую, а следует сравнивать с другими вероятностями, чтобы понять, какие результаты более или менее вероятны.

Если рассматривать книгу Орда с этой точки зрения, автор считает, что вымирание от удара астероида, одно на миллион, гораздо менее вероятно, чем вымирание из-за климатического кризиса, одно на тысячу. При этом оба они значительно менее вероятны, чем вымирания из-за неконтролируемого искусственного интеллекта — один к десяти.

Стерн отмечает, что существует два способа думать о точности и полезности вероятных вычислений: калибровка и дискриминация. Первый представляет собой правильность фактических значений вероятностей. Однако их невозможно определить без соответствующей наблюдательной информации. При этом дискриминация — просто относится к относительному ранжированию.

Ученый отмечает, что с научной точки зрения нет оснований полагать, что ценности Орда правильно откалиброваны. Автор книги сам указывает, что они предназначены для предоставления показаний "порядка величины".

По словам Стерна, его опыт показывает, что у большинства людей далеко не идеальное понимание вероятности. В подобной ситуации, в публичном споре, оценке "вероятности" не обязательно быть хорошо откалиброванной — достаточно иметь правильное психологическое воздействие. И с этой точки зрения, "один из шести" вполне отвечает всем требованиям. Например, "один из ста" может показаться недостаточным, чтобы привлечь внимание, тогда как "один из трех" уже будет звучать как бред.

Так или иначе, Стерн считает, что вероятность вымирания человечества в этом столетии "один к шести" выглядит вполне достаточным, чтобы обратить внимание человечества на проблемы климата, ядерного оружия и ИИ, который может выйти из-под контроля.

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