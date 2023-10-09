Впервые за 70 лет. Ученые предупреждают о вымирании самого редкого морского млекопитающего на Земле

Таким образом исследователи пытаются предупредить, что вымирание видов становится реальной угрозой.

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Ранее в прошлом году ученые уже заявили о том, что шестое массовое вымирание на Земле уже началось и его последствия будут удручающими для большинства видов, обитающих на планете. Теперь ученые впервые за последние 70 лет выпустили первое предупреждение об исчезновении редкого морского млекопитающего, пишет IFLScience.

По словам исследователей, таким образом они хотели донести сообщение до всего мира — угроза реальна и она уже здесь. Ученые настаивают, что вымирание становится реальной угрозой, с которой сталкивают бесчисленные существа животного мира.

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Международная китобойная комиссия (IWC) заявила о том, что в Калифорнийском заливе в Мексике осталось всего 10 вакит. Представители этого вида являются самыми маленькими из всех ныне живущих видов китообразных: их рост составляет от 12 до 1,5 метров. Эти животные обитают только в Калифорнийском заливе, и считается, что их осталось всего 10 — еще в 2017 году популяция насчитывала 30 особей.

Исследователи отмечают, что основной причиной популяции является то, что рыбаки используют жаберные сети — специализированные плоскую сеть, используемую для незаконной охоты на рыб тотоаба, которых продают на прибыльном черном рынке китайской медицины.

По словам доктора Линдси Портер, заместителя председателя научного комитета IWC, с помощью предупреждения об исчезновении этого морского вида они хотели донести сообщение до более широкой аудитории, чтобы все поняли, насколько это серьезно. Доктор Портер также отметила, что несмотря на почти 30 лет неоднократных предупреждений о том, что вакита находится на грани исчезновения из-за запутывания в жаберных сетях, ситуация, увы, не улучшилась.

В отчаянных усилиях сохранить этот чрезвычайно редкий морской вид исследователи намерены сотрудничать с правительством для сохранения экосистемы животных, а также использовать обученных дельфинов для их обнаружения. Кроме того ученые планируют предпринять попытки собрать животных вместе и переместить в специально охраняемое убежище и начать программу разведения в неволе, от которой ранее пришлось отказаться из-за смерти пойманной самки.

Отметим, что ранее мексиканский военно-морской флот планировал создать зону нулевой терпимости с использованием 193 бетонных блоков для предотвращения использования жаберных сетей. Исследователи полагают, что эта мера сократила использование сетей на 90%, однако переместила проблему в другое место.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.