Их осталось всего 10: самое редкое морское млекопитающее на Земле объявили вымирающим

Международная китобойная комиссия выпустила первое за всю 70-летнюю историю предупреждение о вымирании.

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Вымирания становится реальной угрозой, с которой сталкиваются бесчисленные существа в животном море. Теперь, впервые за 70-летнюю историю Международная китобойная комиссия (IWC) выпустила первое предупреждение о вымирании, пишет IFLScience.

По словам вице-председателя научного комитета IWC, доктора Линдси Портер, они с коллегами хотели, чтобы предупреждение о вымирании дошло до более широкой аудитории, и чтобы человечество наконец-то поняло, насколько все серьезно. Под угрозой вымирания оказались самые крошечные и самые редкие на Земле млекопитающие — вакиты. Ученые предупреждают, что во всем мире их осталось всего 10.

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Вакиты, или калифорнийские морские свиньи, считаются самыми маленькими из всех ныне живущих видов китообразных: их длина составляет всего от 1,2 до 1,5 метров. Представители этого вида встречаются лишь в Калифорнийском заливе, и теперь ученые считают, что их осталось всего 10. Отметим, что еще в 2017 году популяция калифорнийских морских свиней насчитывала три десятка особей.

Основной причиной сокращения популяции называют то, что рыбаки используют жаберные сети — специализированные плоские сети, используемые для незаконной охоты на рыбу тотоаба, которая продается на черном рынке традиционной китайской медицины.

Исследователи отмечают, что последние 30 лет они неоднократно предупреждали о том, что вакиты находятся на грани исчезновения из-за запутывания в этих сетях, но это, увы, никак не помогло. Последние несколько десятилетий ученые не покладая рук трудились над восстановлением популяции, используя различные методы. Например, для обнаружения млекопитающих использовали дельфинов, обученных ВМС США, а также предпринимались попытки поймать и переместить вакит в охраняемое морское убежище. Увы, ученым пришлось отказаться от программы разведения в неволе, после гибели одной пойманной самки.

По словам Портер, несмотря на то, что существует весьма реальная вероятность, что это самое маленькое млекопитающее на Земле вымрет при нашей жизни, есть и позитивные новости. По словам исследователей, в мае 2023 года они наблюдали группу вакит, в числе которых был один новый детеныш калифорнийских морских свиней. Они не перестали размножаться, и это все же дает некую надежду.

Ранее Фокус писал о том, что найден скелет самого тяжелого животного в истории Земли: более 20 м в длину и весом до 340 тонн.