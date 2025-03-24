Индийская компания поставляла в РФ военное оборудование из Франции: хакеры заблокировали схему

По данным CYBINT аналитиков, индийская компания способствовала России в обходе санкций, поставляя военное оборудование из Франции. Организаторы схемы пытались убедить европейского поставщика, что именно Индия будет последним потребителем продукции.

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Индийская компания помогала России обходить санкции, поставляя военное оборудование из Франции. Но эта схема была обнаружена и заблокирована. Это удалось сделать благодаря украинской хакерской группе "256 Кибер Штурмова" и международному разведывательному сообществу InformNapalm. Об этом 24 марта было сообщено на сайте InformNapalm.

Согласно информации, российская компания "ЕМТ" заказывала подсанкционное оборудование через индийскую компанию "Park Controls & Communications". Платежи осуществлялись в рупиях через Sberbank India, а индийцы убеждали европейских производителей, что они являются конечными пользователями, скрывая реального получателя — Россию.

InformNapalm также сообщает, что индийская сторона не только поставляла россиянам подсанкционное оборудование и программные ключи, но и отправляла всю свою переписку с европейскими производителями.

Благодаря этому расследованию удалось организовать спецоперацию, проинформировать европейских производителей о мошеннических действиях индийской компании и сорвать любые попытки россиян использовать европейское оборудование на миллионы евро.

Кроме того, дальнейшие поставки через этот канал прекратились. А россияне считали его высокоприоритетным, удобным и надежным.

Также стоит напомнить, что недавно, российские хакеры взломали одного из крупнейших интернет-провайдеров в Украине. Абоненты