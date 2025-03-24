Індійська компанія постачала до РФ військове обладнання з Франції: хакери заблокували схему

За даними CYBINT аналітиків, індійська компанія сприяла Росії в обході санкцій, постачаючи військове обладнання з Франції. Організатори схеми намагалися переконати європейського постачальника, що саме Індія буде останнім споживачем продукції.

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Індійська компанія допомагала Росії обминати санкції, постачаючи військове обладнання з Франції. Але цю схему було виявлено та заблоковано. Це вдалося зробити завдяки українській хакерській групі "256 Кібер Штурмова" та міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm. Про це 24 березня було повідомлено на сайті InformNapalm.

Згідно з інформацією, російська компанія "ЕМТ" замовляла підсанкційне обладнання через індійську компанію "Park Controls & Communications". Платежі здійснювалися в рупіях через Sberbank India, а індійці переконували європейських виробників, що вони є кінцевими користувачами, приховуючи реального отримувача – Росію.

InformNapalm також повідомляє, що індійська сторона не лише постачала росіянам підсанкційне обладнання та програмні ключі, а й надсилала все своє листування з європейськими виробниками.

Завдяки цьому розслідуванню вдалося організувати спецоперацію, проінформувати європейських виробників про шахрайські дії індійської компанії та зірвати будь-які спроби росіян використовувати європейське обладнання на мільйони євро.

Крім того, подальше постачання через цей канал припинилося. А росіяни вважали його високопріоритетним, зручним та надійним.

Також варто нагадати, що нещодавно, російські хакери зламали одного з найбільших інтернет-провайдерів в Україні.. Абоненти