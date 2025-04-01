Можуть зникнути: унікальні написи з Есатлі Кая опинилися під загрозою (фото)

Під час археологічних розкопок 1994 року дослідники виявили древні наскельні малюнки та написи в Есатлі, селі в провінції Орду, Туреччина. Ці зображення, які, як вважають, датуються ранньохристиянською епохою, дають цінне уявлення про історичні культурні практики та ранні форми комунікації.

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Про це пише Arkeonews.

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Науковці пов'язують написи Есатлі Кая з ранніми тюркськими громадами, які практикували тенгріанство, форму шаманізму. Місце, оточене стародавніми курганами, вказує на присутність ранніх турецьких поселень. Ці петрогліфи, що охоплюють географічний діапазон від Сибіру до Західної Європи, є важливим доказом широкого використання символічної комунікації серед тюркських народів.

Ці написи мають особливе значення для вивчення систем письма, демонструючи перехід від піктографічних символів до структурованого письма. Цю еволюцію можна простежити через перехід від петрогліфів до ідеограм, складових маркерів і, зрештою, літер. Малюнки з Есатлі Кая слугують важливою ланкою у відстеженні раннього розвитку писемності. Однак цим артефактам загрожує руйнування, що викликає занепокоєння щодо їхнього збереження.

Професор, доктор Нечаті Демір з Університету Газі наголосив на важливості написів Есатлі Кая для розуміння тюркської історії. Він зазначив, що це місце містить одну з найвищих концентрацій тюркської писемності за межами написів Ґьоктюрка. Ці знахідки сприяють вивченню ранніх тюркських міграцій та культурних обмінів.

Написи, зроблені ґьоктюркським алфавітом, який датується VII століттям і мають структурну схожість з написами, знайденими на стелі церкви Святої Софії в Трабзоні Фото: Ordu Olay – Mertcan Deniz

Дослідження Деміра в 1990-х роках виявили прямий зв'язок між гравюрами Есатлі Кая та подібними наскальними малюнками в Киргизстані, що посилює їхню історичну цінність. Написи, зроблені ґьоктюркським алфавітом, який датується VII століттям і мають структурну схожість з написами, знайденими на стелі церкви Святої Софії в Трабзоні. Однак, вивітрювання робить інтерпретацію дедалі складнішою.

Попри заклики до збереження, зусилля щодо захисту написів залишаються недостатніми. Демір закликає владу оголосити це місце заповідною зоною і виділити ресурси на його збереження. Він також виступає за міжнародне визнання, припускаючи, що ЮНЕСКО могла б відіграти ключову роль у збереженні цього історичного місця. Як зазначає вчений, втрата цих гравюр означатиме зникнення важливої частини турецької спадщини.

Написи Есатлі Кая також мають потенціал як об'єкт культурного туризму Фото: Ordu Olay – Mertcan Deniz

Написи Есатлі Кая також мають потенціал як об'єкт культурного туризму. Демір порівнює їхнє значення з наскальними малюнками в Гобустані, Азербайджан, які приваблюють відвідувачів з усього світу. Належне збереження і промоція можуть перетворити це місце на важливий археологічний об'єкт.

Крім того, подальші розкопки можуть розкрити більше деталей про історичний контекст цього місця. Хоча незаконні пошуки скарбів вже завдали шкоди, систематичні археологічні роботи можуть допомогти визначити точний час появи цих написів.

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Наголошуючи на нагальності збереження, Демір попереджає, що нехтування цим місцем ризикує розірвати важливий зв'язок з минулим. Він закликає вжити негайних заходів для захисту написів Есатлі Кая, забезпечивши їхнє місце як у національній, так і у світовій історії.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Франції. Вчені виявили залишки стародавнього каналу, який збудували римляни під час війни проти кельтів.

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