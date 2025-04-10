Унікальне місце: археологи розкопали візантійський монастир посеред ізраїльської пустелі (фото)

У пустелі Негев археологи виявили напрочуд непошкоджений монастир та фермерський будинок візантійської епохи, що дає рідкісне уявлення про раннє монастирське життя на півдні Ізраїлю. Вчені припускають, що це місце було заселене між VI та початком VII століть нашої ери, в період, коли відбувалися великі регіональні переміщення.

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Про це пише Arkeonews.

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Під керівництвом Нір-Шімшона Парана з Управління старожитностей Ізраїлю розкопки виявили монастирський комплекс, що включав каплицю, їдальню, кухню, службові приміщення і виноробню. "Монастир добре зберігся, що свідчить про повсякденне життя монахів у Негеві у візантійський період", — заявив Паран.

Розкопки виявили монастирський комплекс, що включав каплицю, їдальню, кухню, службові приміщення і виноробню Фото: IAA

Одним із визначних елементів є мозаїка каплиці, прикрашена мальтійським хрестом і трирядковим грецьким написом з іменами чотирьох ченців. На підлозі знайшли глиняний посуд, датований 460 роками н. е., а також дві гробниці, одна з них позначена вигравіруваним хрестом. Також дослідники виявили низку літургійних предметів, зокрема ланцюги, лампадки та стовп для вівтарної ширми.

Структура кухні дала подальше уявлення про щоденні рутини: товстий шар попелу вказує на зону для приготування їжі, яка використовувалася тривалий час. Археологи також виявили вмуровану в підлогу основу посудини для зберігання, яка, ймовірно, слугувала примітивною піччю.

Ці знахідки надають рідкісну можливість дослідити те, як жили, працювали і пристосовувалися до пустельного оточення монахи понад 1400 років тому Фото: IAA

Великий виноробний прес та пов'язані з ним елементи, такі як оштукатурена яма і цистерна, свідчать про те, що монахи займалися виноробством.

У сусідніх кімнатах були знайдені інші докази практичного життя, зокрема конусоподібне заглиблення в мозаїчній підлозі, яке, як вважають, слугувало для розміщення ємності.

Монета, знайдена на підлозі, датувала споруду першою половиною VI століття нашої ери Фото: Nir-Shimshon Paran, Atiqot (116)

Неподалік дослідники також розкопали фермерський будинок з прямокутною сторожовою вежею і маленьким вікном. Монета, знайдена на підлозі, датувала споруду першою половиною VI століття нашої ери.

За словами Парана, і монастир, і ферма були покинуті приблизно в той самий час, можливо, через проблеми з безпекою під час переходу від візантійського до ранньоісламського правління.

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Ці знахідки надають рідкісну можливість дослідити те, як жили, працювали та пристосовувалися до пустельного оточення монахи понад 1400 років тому.

Оскільки дослідники продовжують вивчати такі місця, вони не лише зберігають давню спадщину, але й допомагають громадськості краще зрозуміти повсякденне життя спільнот, які існували в суворих, ізольованих умовах.

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