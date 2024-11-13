Раніше туди не добралися б: нейромережа виявила прихований храм, створивши його 3D-модель (фото)

Багато стародавніх артефактів — важкодоступні чи крихкі, що робить їхнє дослідження справжнім викликом для археологів. Проте вчені змогли розв'язати цю проблему, створивши інноваційну нейронну мережу.

Учені розробили інноваційну нейронну мережу, здатну перетворювати одну 2D-фотографію на повністю реконструйовану цифрову 3D-модель об'єкта. Це досягнення має особливе значення для збереження артефактів, які є прихованими, крихкими або важкодоступними за допомогою традиційних методів 3D-моделювання, пише Arkeonews.

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Учені розробили інноваційну нейронну мережу, здатну перетворювати одну 2D-фотографію на повністю реконструйовану цифрову 3D-модель об'єкта Фото: Pan et al. 2024

У нещодавній демонстрації на мультимедійній конференції ACM дослідники з Університету Ріцумейкан на чолі з професором Сатоші Танака та доктором Цзяо Паном з Пекінського університету науки й технологій продемонстрували модель, яку створили, використовуючи 134-річну фотографію храму Боробудур в Індонезії.

Боробудур, найбільший у світі буддійський храм, відомий своїми 2672 складними рельєфними панелями. Побудований у IX столітті н. е., цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виявили у 1820-х роках та досліджений голландськими археологами після століть занедбаності. Один з рельєфів, зафіксований на чорно-білій фотографії XIX століття після реконструкції був прихований арматурними стінами.

Нейронна мережа дослідників успішно реконструювала рельєф у цифровій 3D-формі, зафіксувавши високі рівні деталізації Фото: Pan et al. 2024

Нейронна мережа дослідників успішно реконструювала рельєф у цифровій 3D-формі, зафіксувавши високі рівні деталізації. Попередні методи не могли зберегти глибину рельєфу, часто вирівнюючи різьблення та стискаючи деталі.

На противагу цьому, підхід команди використовував систему мапування "м'яких країв" для збереження тонких варіацій глибини, підвищуючи реалістичність реконструйованих зображень. Така покращена оцінка глибини є значним досягненням у сфері збереження цифрової спадщини.

Професор Танака зазначив, що ця технологія тепер дозволяє віртуально досліджувати втрачені історичні артефакти за допомогою комп'ютерної візуалізації та віртуальної реальності.

Підвищена точність визначення глибини дозволяє побачити рельєф так, як він виглядав спочатку, усуваючи основне обмеження традиційного 3D-сканування та фотограмметрії, які можуть фіксувати лише поточні фізичні умови.

"Наша технологія має величезний потенціал для збереження культурної спадщини, пропонуючи нові шляхи для археологів та захопливі віртуальні враження, які можуть залучити людей по всьому світу", — пояснив професор Танака.

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Забезпечуючи віртуальну взаємодію з культурними артефактами, ця нейронна мережа може відігравати життєво важливу роль у збереженні історичних скарбів для майбутніх поколінь. Здатність відновлювати та досліджувати ці культурні реліквії в цифровому форматі відкриває нові можливості для освіти, туризму і вшанування глобальної спадщини.

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