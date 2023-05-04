"Хочемо отримати чіткий сигнал": Зеленський розповів про вимоги України до НАТО (відео)

Глава держави зазначив, що Київ реально оцінює свої шанси та розуміє, що стати повноцінним членом Альянсу під час війни неможливо. При цьому плани на майбутнє потрібно будувати вже зараз.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що саме офіційний Київ хоче одержати від НАТО вже зараз. Йдеться не про достроковий вступ до Альянсу. Про це він заявив під час пресконференції у Нідерландах 4 травня.

За його словами, Україна чудово розуміє, що поки не закінчиться повномасштабна війна — стати повноцінним членом НАТО ми не зможемо. Однак Києву потрібен чіткий сигнал про те, що це відбудеться після закінчення бойових дій.

Останні кілька місяців, як згадує Володимир Зеленський, деякі західні країни надають позитивні меседжі про майбутнє України в Альянсі. Вони готові робити щось більше, ніж просто говорити про політику відчинених дверей.

"Я думаю, що наші друзі нас підтримають, вони захочуть бачити нас у НАТО. Але ми є реалістами, ми розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни. Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал, що після війни ми станемо членами НАТО", — заявив Володимир Зеленський.

Висловився президент України і про поставки авіації для ЗСУ, які ще не схвалені. На його думку, на сьогоднi немає жодної причини нам відмовити.

"Ми також дуже потребуємо сучасних літаків. Немає жодного раціонального обґрунтування відмовляти в цьому. Ми маємо зміцнити крила України, щоб прискорити мир", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський виступив із промовою в Гаазі. Там він розповів про злочини, які щодня скоюють в Україні російські окупанти. Це є причиною для того, щоб повторити досвід Нюрнберзького процесу.