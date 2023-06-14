США могут предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества вместо НАТО, — NYT

Помощники президента Джо Байдена на условиях анонимности отмечают, что речь идет о "10-летних обязательствах в области безопасности", но в Белом доме понимают, что Киев может на это не согласиться.

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В Соединенных Штатах Америки рассматривают вариант, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. То есть, без полноценного членства в союзе. Об этом пишет The New York Times 14 июня.

По словам анонимных помощников президента США Джо Байдена, Украина может в скором времени играть роль в НАТО, которая раньше была у Российской Федерации. Главный вопрос в том, как определить долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

Рассматривается такой сценарий, что сотрудничество НАТО с Украиной будет похоже на "израильскую модель", а именно "10-летние обязательства в области безопасности".

Эта идея должна была продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину, что поток оружия в Украину не уменьшится и лишь будет увеличиваться в будущем, если агрессия не прекратится.

Такие гарантии безопасности не понравятся президенту Украины Владимиру Зеленскому, как отметили в издании. Только полноценное членство в НАТО и защита при помощи коллективной обороны смогут дать те самые гарантии безопасности, к которым стремится Украины. Хоть во время войны сделать это невозможно.

Представители украинской власти никак не прокомментировали эти разговоры на момент публикации материала.

Напомним, 13 июня президент Польши Анджей Дуда поддержал вступление Украины в НАТО и заявил, что Киев ждет четкого сигнала. А вот лидеры Германии и Франции оказались более осторожными в своих оценках.