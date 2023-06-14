США можуть запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці замість НАТО, — NYT

Помічники президента Джо Байдена на умовах анонімності зазначають, що йдеться про "10-річні зобов'язання у сфері безпеки", але в Білому домі розуміють, що Київ може на це не погодитися.

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У Сполучених Штатах Америки розглядають варіант, щоб запропонувати Україні ізраїльську модель співпраці з НАТО. Тобто без повноцінного членства у союзі. Про це пише The New York Times 14 червня.

За словами анонімних помічників президента США Джо Байдена, Україна може незабаром відігравати роль у НАТО, яку раніше мала Росію. Головне питання у тому, як визначити довгострокові гарантії безпеки для України.

Розглядається такий сценарій, що співпраця НАТО з Україною буде схожа на "ізраїльську модель", а саме на "10-річні зобов'язання в галузі безпеки".

Ця ідея мала продемонструвати президенту РФ Володимиру Путіну, що потік зброї в Україну не зменшиться і лише збільшуватиметься в майбутньому, якщо агресія не припиниться.

Такі гарантії безпеки не сподобаються президенту України Володимиру Зеленському, як зазначили у виданні. Тільки повноцінне членство в НАТО і захист за допомогою колективної оборони зможуть дати гарантії безпеки, яких прагне Україна. Хоча під час війни це зробити неможливо.

Представники української влади не прокоментували ці розмови на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 13 червня президент Польщі Анджей Дуда підтримав вступ України до НАТО і заявив, що на Київ чекає чіткого сигналу. А ось лідери Німеччини та Франції виявилися більш обережними у своїх оцінках.