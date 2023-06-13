"Киев ждет четкого сигнала": Дуда поддержал вступление Украины в НАТО

В отличие от польского президента, лидеры Германии и Франции оказались более осторожными в своих оценках.

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Президент Анджей Дуда на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвал принять Украину в НАТО, подчеркнув, что Киев ожидает четких перспектив вступления в Альянс. Об этом сообщает Tagesschau.

Польский лидер обратился к странам-членам НАТО с призывом как можно быстрее включить Украину в оборонную структуру. По его мнению, это позволит улучшить ситуацию с безопасностью на континенте.

"Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы вступления", – выразился он.

Дуда отметил, что у него все же есть надежда на то, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в середине июля, даст результат. Политик верит, что мероприятие принесет "свет в конце тоннеля", к которому так стремится Украина.

Лидеры Германии и Франции оказались более осторожными в своих оценках. Они решили лучше говорить о гарантиях безопасности нашего государства. Политики рассказали, что якобы американские союзники долго пытались найти диалог для того, чтобы подготовиться к такому шагу. По словам Шольца, гарантии безопасности нужны "в очень конкретной форме".

Президент Франции обратил внимание на ситуацию с безопасностью, которая нуждается в скорых решениях, позволяющих усилить оборону европейских государств. Макрон и Шольц заверили, что намерены поддерживать Украину и дальше в борьбе против России, сколько в этом будет необходимость.

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что на территорию Украины некоторые страны-члены НАТО могут ввести войска. По мнению бывшего чиновника Альянса, одним из таких государств, которое может решиться на "размещение войск на земле", может быть Польша, а за ней могут последовать страны Балтии. По его словам, гарантии безопасности для Украины должны содержать обмен разведывательными данными, совместные учения, расширение производства боеприпасов, а также снабжение оружием для сдерживания РФ от агрессии.