Страны-члены НАТО могут ввести войска в Украину: экс-глава Альянса назвал условие

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, одной из стран, которая может решиться на "размещение войск на земле", может стать Польша, а за ней могут последовать страны Балтии.

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Некоторые страны Североатлантического Альянса могут захотеть отправить свои войска в Украине, в том случае, если Киев не получит реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11 июля. Об этом сказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, пишет The Guardian 7 июня.

Расмуссен заявил, что даже если Киев получит гарантии безопасности, определенная группа государств Альянса не допустит, чтобы вопрос членства Украины в НАТО был снят с повестки дня. Он также указал на то, что в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, НАТО предоставляет полноценные гарантии безопасности только своим полноправным членам.

По его словам, гарантии безопасности для Украины должны включать обмен разведывательными данными, совместные учения, расширение производства боеприпасов, а также поставку оружия для сдерживания РФ от агрессии.

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке", — сказал Расмуссен.

По мнению экс-главы НАТО, одной из таких стран может стать Польша, а за ней могут последовать страны Балтии. Политик не исключает "возможность размещения войск на земле".

"Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать чувства поляков, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинно русского менталитета", — заявил Расмуссен.

Политик также отметил, что обращение Киева за подобной помощью будет абсолютно законным.

В Украине отреагировали на заявление Расмуссена

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил бывшего главу НАТО за публичную поддержку мнения, что нашу страну нельзя оставлять в "приемной НАТО" на неопределенный срок.

"Без Украины новую структуру европейской безопасности построить невозможно", — заявил Ермак.

Напомним, что согласно заявлению Владимира Зеленского от 3 июня, некоторые страны-участницы НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе из-за страха перед Россией, поэтому затягивают процесс ее вступления.

Ранее, 2 июня, Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует вовлекать какое-либо государство-члена НАТО в войну, инициированную Россией. По словам президента, в Киеве понимают, что страна не может войти в военно-политический блок до окончания боевых действий.

Мы также писали о том, что по данным The Washington Post от 5 июня, НАТО занимается "крупнейшим капитальным ремонтом" со времен холодной войны и готовит резервные войска для более быстрого развертывания в приграничных странах.