После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО частично укрепила свой восточный фланг. Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 000 военнослужащих.

Related video

НАТО занимается "крупнейшим капитальным ремонтом" со времен холодной войны. Альянс готовит резервные войска для более быстрого развертывания в приграничных странах. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. По словам официального пресс-секретаря НАТО Оаны Лунджеску, сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 000 военнослужащих, хотя раньше было всего 5000. По ее словам, союзники также направили еще десятки кораблей и сотни самолетов в восточную часть Альянса.

Как рассказала журналистам премьер-министр Эстонии Кая Каллас, нужно дать очень четкий сигнал России о том, что НАТО готово к вторжению, а потому Москве даже не стоит думать о войне с Альянсом.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что большой проблемой остается мобильность войск, хотя ситуация уже лучше, чем раньше.

Однако некоторые союзники говорят, что большее присутствие не стоит своих затрат и может ограничить гибкость НАТО. Например, Германия, возглавляющая боевую группу в Литве, выступила против создания там постоянной бригады. В Берлине считают, что более разумно держать резервные силы на немецких базах.

Как сообщается, литовские официальные лица возражают из-за соседства с РФ, которая может быстро отрезать страну от других частников НАТО, если войска союзников не успеют прибыть. Сам план быстрого подкрепления находится в стадии разработки.

По словам журналистов, страны Центральной и Восточной Европы считают угрозу со стороны России реальной и экзистенциальной.

"Я думаю, что Россия находится на пути к конфликту или войне с НАТО", — сказал генерал Карел Рехка, начальник генерального штаба Чешской Республики.

По его словам, НАТО не хочет воевать с Россией.

"Но это не значит, что этого не может быть. Было много войн, которых никто на самом деле не планировал", — сказал он журналистам.

Напомним, что 5 июня Польша призвала быстро принять Украину в НАТО. Польский премьер Матеуш Моравецкий уверен, что Россия может долго воевать с Украиной из-за наличия крупных природных и человеческих ресурсов. Альянсу придется больше тратить денег на вооружения.

Также сообщалось, что российская пропагандистка Скабеева признала, что Украина де-факто уже вошла в НАТО. По ее словам, благодаря усилиям стран-союзниц, Вооруженные силы Украины уже вооружены лучше, чем армия любой другой страны-члена Альянса.