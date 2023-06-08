Країни-члени НАТО можуть ввести війська в Україну: ексглава Альянсу назвав умову

На думку колишнього генсека НАТО Андерса Расмуссена, однієї з країн, яка може зважитися на "розміщення військ на землі", може стати Польща, а за нею можуть послідувати країни Балтії.

Related video

Деякі країни Північноатлантичного Альянсу можуть захотіти відправити свої війська в Україну, якщо Київ не отримає реальних гарантій безпеки на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11 липня. Про це сказав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен, пише The Guardian 7 червня.

Расмуссен заявив, що навіть якщо Київ отримає гарантії безпеки, певна група держав Альянсу не допустить, щоб питання членства України в НАТО було знято з порядку денного. Він також вказав на те, що відповідно до статті 5 Вашингтонського договору НАТО надає повноцінні гарантії безпеки лише своїм повноправним членам.

За його словами, гарантії безпеки для України мають містити обмін розвідувальними даними, спільні навчання, розширення виробництва боєприпасів, а також постачання зброї для стримування РФ від агресії.

"Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує ймовірність того, що деякі країни можуть вжити заходів в індивідуальному порядку", — сказав Расмуссен.

На думку ексглави НАТО, однією з таких країн може стати Польща, а за нею можуть наслідувати країни Балтії. Політик не виключає "можливість розміщення військ на землі".

"Я думаю, що поляки серйозно замисляться про те, щоб увійти та зібрати коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати почуття поляків, поляки відчувають, що Західна Європа надто довго не прислухалася до їх застережень проти російського менталітету". ", — заявив Расмуссен.

Політик також зазначив, що звернення Києва по подібну допомогу буде абсолютно законним.

В Україні відреагували на заяву Расмуссена

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував колишньому главі НАТО за публічну підтримку думки, що нашу країну не можна залишати у "приймальній НАТО" на невизначений термін.

"Без України нову структуру європейської безпеки збудувати неможливо", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, що згідно з заявою Володимира Зеленського від 3 червня деякі країни-учасниці НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі через страх перед Росією, тому затягують процес її вступу.

Раніше, 2 червня, Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує залучати будь-яку державу-член НАТО у війну, ініційовану Росією. За словами президента, у Києві розуміють, що країна не може увійти до військово-політичного блоку до закінчення бойових дій.

Ми також писали про те, що за даними The Washington Post від 5 червня, НАТО займається "найбільшим капітальним ремонтом" з часів холодної війни і готує резервні війська для більш швидкого розгортання у прикордонних країнах.