Україна не втягуватиме у війну жодну країну НАТО, – Зеленський

Президент зазначив, що водночас Україні необхідні гарантії безпеки до закінчення війни проти Росії.

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Україна не планує залучати будь-яку державу-члена НАТО у війну, ініційовану Росією. Тому країна розуміє, що не зможе увійти до військово-політичного блоку до закінчення бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції зі своїм естонським колегою Аланом Карісом у Києві 2 червня, пише РБК-Україна.

"Ми люди адекватні, розуміємо, що жодну країну НАТО ми не втягуватимемо у війну. Тому ми розуміємо, що не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо", – сказав український лідер.

Він також наголосив, що Київ не шукає альтернативи членству в Альянсі. Водночас Україна потребує гарантій безпеки до закінчення війни проти РФ.

За словами Зеленського, під гарантіями безпеки маються на увазі санкції, фінансові гарантії, озброєння тощо.

"Те, що сьогодні не в документах, а є в реальності. Якщо ми хочемо мати їх на папері, то там має бути чітко зазначено чи супроводжуватися чимось конкретним, що ці гарантії безпеки діють, доки Україна не отримає головних гарантій безпеки, а саме – членство в НАТО”, – пояснив він.

Нагадаємо, 2 червня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія наполягатиме на "захисті своїх інтересів", що означає, що вона не погоджуватиметься на розширення НАТО за рахунок України та наближення альянсу до своїх кордонів.

1 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Північноатлантичний Альянс має намір продовжити підтримувати Україну після закінчення війни, щоб уникнути нового вторгнення.