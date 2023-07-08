"Парад тщеславия": у Зеленского высмеяли защиту саммита НАТО в Вильнюсе (фото)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, стандарты НАТО не предусматривают скопление техники на миллиарды долларов на расстоянии "одной руки" от границы с противником.

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Немецкие воздушные силы показали фотографию развернутой системы ПВО возле аэропорта Вильнюса, где состоится саммит НАТО. Советник главы Офиса президента раскритиковал расположение военной техники на снимке у себя в Twitter.

7 июля пресс-служба "Люфтваффе" опубликовала снимок, на котором демонстрируется ЗРК Patriot возле аэропорта Вильнюса.

"Наши три боевые эскадрильи Patriot готовы к бою!" — отметили в фото.

Защита саммита НАТО Фото: Team Luftwaffe/Twitter

Однако советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расположение техники так близко к границе Беларуси похоже на "парад тщеславия".

"Просто сейчас идет большая, масштабная, кровавая война в Европе, где решается судьба Западного мира. В то же время идет подготовка к саммиту НАТО, на который соберется высшее военное и политическое руководство стран Альянса. В то же время военные ведомства этих стран… устраивают странные паркетные парады собственного тщеславия, щеголяя определенной инфантильностью", — написал Подоляк.

Он намекнул, что стандарты НАТО не предусматривают скопление техники на миллиарды долларов на расстоянии "одной руки" от диверсионно-разведывательной группы. Советник главы ОП сказал, что всей этой технике найдется применение на фронте в Украине.

Отметим, что Вильнюс находится примерно в 20 км от границы с Беларусью.

Напомним, что аналитик Ян Бжезинский заявил, что Украине нужно членство в НАТО, а не "израильская модель" чтобы умерить амбиции Путина. По его словам, пока НАТО не полностью привержено защите безопасности Украины, Путин будет продолжать свои насильственные действия.

Также 8 июля президент США Джо Байден высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что в НАТО сейчас нет единодушия касательно того, следует ли принимать Украину свои ряды в разгар войны.