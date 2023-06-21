Страж повітряного простору НАТО: пілотів ЗСУ можуть навчати пілотувати F-16 у Румунії, — Politico

За інформацією журналістів, у Міноборони країни наразі не підтвердили, але й не спростували інформацію про навчання, проте підтримали ініціативу союзників з країн НАТО.

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Коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16. Про це в середу, 21 червня, повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела, знайомі з плануванням запуску програми країн НАТО з навчання пілотів ЗСУ.

За інформацією джерел видання, країни НАТО дедалі ближче до запуску програми, яка дозволить незабаром побачити винищувачі F-16 над українським небом.

"Румунія є одним з місць, яке коаліція розглядає для проведення навчань", — зазначив анонімний західний чиновник.

Полігон у Румунії – думки західних офіційних осіб

За словами чинних та колишніх представників Пентагону, група працює над укладанням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії. Вони додали, що цілком можливо, що Lockheed Martin, яка будує F-16, проведе навчання.

Подробиці про програму навчання українських пілотів з'являлися повільно, оскільки президент Джо Байден підтримав її зовсім недавно. Нідерланди та Данія очолюють багатонаціональні зусилля щодо навчання, але країни-партнери ще не визначилися з питанням, які країни нададуть літаки, необхідні для навчання.

Журналісти повідомляють, що європейські офіційні особи на даний момент не підтвердили і не спростували, що обговорюється пропозиція щодо навчання українських пілотів у Румунії. Представник міністерства оборони Нідерландів зазначив, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі.

У свою чергу, представник компанії-розробника Lockheed заявив, що фірма готова навчати українських пілотів польотам та обслуговуванню винищувачів F-16 відразу ж, як тільки західні країни погодяться відправити їх.

"Постачання F16 зараз не обговорюється. Ми дуже старанно працюємо, щоб якнайшвидше розпочати навчання на F-16 українських пілотів. Доставка вимагає окремого процесу прийняття рішень", — зазначив представник Lockheed Martin.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен висловив сподівання, що зможе представити "концепцію" щодо навчання на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні, і що навчання розпочнуться цього літа.

"За останні кілька тижнів я мав кілька можливостей обговорити з моїми колегами можливі моделі навчання українських пілотів та допоміжного персоналу для літаків F-16. Я дуже радий бачити, що коаліція, яка займається підготовкою пілотів та допоміжного персоналу для F-16, постійно розширюється. Це буде важливий стратегічний крок у довгостроковій перспективі", — зазначив він.

Авіаційний парк F-16 у Румунії.

Видання повідомляє, що румунські ВПС експлуатують парк з 17 вживаних F-16, придбаних у Португалії, і планують закупівлю ще 32 винищувачів у Норвегії.

Також країна відіграє вирішальну роль у місії НАТО з охорони повітряного простору та міжнародної оперативної групи, що займається постійним патрулюванням європейського неба.

Реакція Міноборони Румунії

На питання, чи ведуться переговори щодо навчання українських пілотів у Румунії, у Міноборони країни не підтвердили, але й не спростували, що країна перебуває на розгляді.

Проте міністерство зазначило, що країна "вітає ініціативу створення коаліції союзників по НАТО для навчання пілотів F-16".

"Ми підтверджуємо, що Румунія тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, партнерами по ЄС, своїми стратегічними партнерами та керівництвом України, щоб забезпечити здатність українського народу протистояти та ефективно протистояти незаконній російській агресії та окупації суверенної території України", — зазначено в повідомленні Міноборони. .

Нагадаємо, 19 травня американські ЗМІ повідомляли, що Байден повідомив союзників з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16.

1 червня під час виступу в академії ВПС Джо Байден заявив, що у співпраці з партнерами США проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.