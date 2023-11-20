РФ атакует Украину кассетными бомбами РБК-500: какой ответ придумают в ВСУ

Авиабомбы массой до 500 килограмм поражают участок поле боя площадью до 8 квадратных километров. Грозное оружие против пехоты запускается истребителями далеко за линией фронта. Фокус разбирался в возможных способах противостояния новому типу снарядов.

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Войска РФ 19 ноября применили модифицированные кассетные бомбы РБК-500 в районе села Старомайорское Донецкой области. Российские военкоры отмечают, что это был первый случай сброса таких снарядов на территорию Украины. РБК-500 ранее боялись применять из-за риска потери дорогостоящих самолетов.

Спикер главы Одесской областной администрации Сергей Братчук не согласен с данным утверждением. По его данным, ВС РФ уже сбрасывали бомбы РБК-500 на Одесскую область, но тогда они были без модуля коррекции. Сейчас главная опасность в том, что в России переделали кассетные снаряды в управляемые, подчеркивает Братчук.

Особого преимущества на поле бое после взрыва бомбы РБК-500 россияне не получили, а в Генштабе ВСУ заявили об отражении всех наземных атак оккупантов на Донецком направлении.

Насколько опасна бомба РБК-500?

Тонкостенные авиабомбы массой до 500 килограмм выпускаются со съемным обтекателем, благодаря которому их ставят на истребители-бомбардировщики Су-34. Каждый суббоеприпас взрывается самостоятельно, а элементами поражения служат металлические шарики и другие детали.

РБК-500 сбрасывают с высоты до 16 километров, ее контейнер раскрывается и боеприпасы разлетаются. В зависимости от типа, бомба покрывает поражающими элементами участок до 8 квадратных километров.

Российская бомба РБК-500 весьма эффективна против пехоты

Украинские военкоры писали, что российская бомба эффективна против пехоты: кассетные обломки бьют сверху вниз и от них не всегда спасут глубокие траншеи. Безопаснее всего при взрыве находиться под крышей.

Бомба РБК-500 имеет следующие модификации:

АО-2,5РТМ — поражает легкоуязвимую технику и живую силу на открытой местности. Несет 126 суббоеприпасов массой 2,5 кг с осколочными элементами;

БетАБ-М — против бетонных площадных целей;

ПТАБ-1М — против танков и другой бронетехники.

Некоторые бомбы снабжены инфракрасной системой наведения. Пока нельзя сказать, что у ВС РФ также много РБК-500, как и стандартных авиабомб ФАБ-500, которые каждый день прилетают по югу Украины, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Россияне отвечают на использование ВСУ артиллерийских снарядов с кассетной частью. Мы получили от США кассетные снаряды высокоточные, а российские имеют серьезный разлет. Поэтому оккупанты стали применять бомбы с модулями УМПК для массового поражения пехоты", — рассказывает эксперт.

Чем отбиваться ВСУ от РБК-500

Бомбы РБК-500 в большом количестве у российских войск станут проблемой для пехоты ВСУ. Если снаряды дадут хорошие результаты на фронте, их станут применять так же часто, как и УАБ в Херсонской области.

"Средствам ПВО их тяжело поймать, придется сбивать носитель. Используя комплексы РЭБ, можно сменить траекторию полета бомб с управляющим модулем", — сказал он.

Средства РЭБ могут перенаправить бомбу ФАБ-500 за 500 метров от украинских позиций, но в случае отклонения от курса РБК-500 схожего эффекта не будет. Раскрытие бомбы приведет к тому, что суббоеприпасы все равно покроют большую площадь, замечает Коваленко.

Еще одна проблема состоит в управляемом модуле, который позволяет сбрасывать РБК-500 на расстоянии около 40 километров до цели. Истребитель при этом не входит в зону поражения средств ПВО, комментирует Фокусу директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Приходится атаковать вражескую авиацию зенитно-ракетными комплексами. В будущем помогут и ракеты AIM-120 С-8, выпускаемые истребителями F-16 и ведущие воздушный бой на дистанции до 160 километров.

Ракеты AIM-120 С-8 могут поражать цели на расстоянии до 160 километров

В связи с "нововведениями" россиян придется решать также вопрос усовершенствования фортификационных сооружений, заключил специалист.

Напомним, в начале июля этого года США отправили Киеву артиллерийские боеприпасы с кассетной составляющей DPICM. Военные планировали использовать их против вражеской артиллерии, бронетранспортеров и БМП.

Фокус ранее писал, как кассетные боеприпасы из США придали импульс контрнаступлению ВСУ. Успешное применение снарядов было в боях возле села Роботино к юго-востоку от Запорожья в конце июля.