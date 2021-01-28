У Донецьку збір російських пропагандистів: МЗС готує заборону на в'їзд

Російські "журналісти" приїхали в окупований Донецьк для проведення форуму "російський Донбас".

На форум до окупованого Донецька приїхала Маргарита Симоньян (Russia Today), Тигран Кеосаян (ведучий "Міжнародної пилорами" на НТВ) і Роман Бабаян (головний редактор "Говорить Москва"), — повідомляє спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, у зв'язку з діяльністю, спрямованою проти національної безпеки України, МЗС розпочало процедуру заборони в'їзду Кеосаяну на територію України. Двом іншим пропагандистам в'їзд на територію України заборонили вже давно.

"Російські пропагандисти прибули до Донецька. Напевно, скріпки "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні", — пише Ніколенко.

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Журналіст Денис Казанський повідомляв, що мета візиту — проведення форуму "російський Донбас". У ньому візьмуть участь "голови" "ЛДНР".

Тигран Кеосаян — російський актор, режисер і телеведучий. Одружений з Маргаритою Симоньян. Був ведучим телепрограми пропагандистів "Кримський міст. Зроблено з любов'ю". Нині веде "Міжнародну панораму" на телеканалі НТВ.

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Нагадаємо: СБУ заборонила в'їзд російській співачці Альоні Апіній за незаконний концерт у Криму.