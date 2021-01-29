Пєсков — про заклик Симоньян окупувати Донбас: "РФ продовжить захищати російськомовних"

На думку Дмитра Пєскова, Маргарита Симоньян не може бути представником офіційної позиції Росії. Але зазначив, що Росія "сприятиме" Україні у врегулюванні "внутрішньоукраїнської кризи".

Приєднувати Донбас Росія не збирається, але водночас "продовжить захищати росіян" в Україні. Як повідомляє "Газета.ру", про це в пʼятницю, 29 січня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Заява була відповіддю на слова головної редакторки телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян. Остання 28 січня прибула в Донецьк і, виступаючи на "форумі" "Русский Донбас", заявила, що жителі сходу України "хочуть жити у себе вдома" і "мати можливість бути росіянами", закликавши керівництво країни приєднати цей регіон.

У відповідь на це Пєсков заявив, що Симоньян не може бути представником офіційної позиції Росії.

"Такого питання на порядку денному немає. Ви знаєте, що Росія займає досить відповідальну позицію в рамках зусиль сприяння Україні з регулювання її внутрішньоукраїнської кризи. Росія займає послідовну відповідальну позицію щодо захисту інтересів російськомовного населення на Донбасі і продовжить захищати росіян", — сказав прес-секретар глави Кремля.

Нагадаємо, напередодні головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today з Донецька прямим текстом закликала Кремль забрати окуповані українські території Луганської та Донецької областей до складу Росії.

[ + – ]

На відео можна помітити, що на сцені сидять ватажок "ДНР" Денис Пушилін і його "колега" з "ЛНР" Леонід Пасічник, а в залі — багато російських бойовиків, які воювали проти української армії.

Крім Симоньян, у Донбас приїхав її чоловік Тигран Кеосаян, ведучий "Международной пилорамы" на НТВ, головний редактор "Говорит Москва" Роман Бабаян, а також група депутатів російської Держдуми. Мета візиту — обговорити інтеграцію ОРДЛО до складу Росії.

Як повідомлялося раніше, в МЗС почали процедуру заборони вʼїзду Тиграна Кеосаяна на територію України. Двом іншим пропагандистам вʼїзд на територію України заборонили вже давно.